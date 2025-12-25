CGM

Bedoes skomentował globalny sukces płyty Taco Hemingwaya

Płyta „Latarnie wszędzie dawno zgasły” podbija świat

2025.12.25

opublikował:

Bedoes skomentował globalny sukces płyty Taco Hemingwaya

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Nowy album Taco Hemingwaya zatytułowany „Latarnie wszędzie dawno zgasły” odniósł bezprecedensowy sukces na światowym rynku muzycznym. Płyta znalazła się na 1. miejscu globalnego rankingu Spotify, wyprzedzając największe międzynarodowe premiery.

Rekordy streamingu i historyczny wynik

Album w weekend premierowy był najczęściej odtwarzanym krążkiem na świecie. Ten wynik pokazuje skalę popularności Taco Hemingwaya i potwierdza jego pozycję jako jednego z najważniejszych artystów w historii polskiej muzyki popularnej. Sukces ma wymiar nie tylko krajowy, ale również globalny.

Bedoes: „To sukces całego kraju”

Bedoes publicznie podkreślił, że taki wynik to sukces całego kraju, a nie tylko jednego artysty.

„Król. Sukces całego kraju i ciesze się tak, jakbym to ja tam był. Filip to wspaniały człowiek i zasługuje jak nikt” – napisał Bedi.

Sukces albumu a ogromne zainteresowanie koncertami

Premiera nowej płyty bezpośrednio przełożyła się na rekordowe zainteresowanie trasą koncertową †††OUR 2026. Bilety na koncerty sprzedawały się w błyskawicznym tempie, co potwierdza ogromne zaangażowanie fanów i aktualną siłę marki Taco Hemingwaya.

Tagi


Popularne newsy

Bedoes reaguje na diss Taua wymierzony w Taco Hemingwaya
NEWS

Bedoes reaguje na diss Taua wymierzony w Taco Hemingwaya

Taco sprzedał 130 tysięcy biletów w pięć godzin. Raper wzbudził większe zainteresowanie niż Taylor Swift
NEWS

Taco sprzedał 130 tysięcy biletów w pięć godzin. Raper wzbudził większe zainteresowanie niż Taylor Swift

Sokół ze znakomitym wynikiem sprzedaży swojej debiutanckiej powieści. 10 tysięcy sztuk zamówionych w preorderze
NEWS

Sokół ze znakomitym wynikiem sprzedaży swojej debiutanckiej powieści. 10 tysięcy sztuk zamówionych w preorderze

Tau tłumaczy, że nie zdissował Taco Hemingwaya
NEWS

Tau tłumaczy, że nie zdissował Taco Hemingwaya

Możemy zaczynać święta. Malik opublikował zdjęcie z bigosem
NEWS

Możemy zaczynać święta. Malik opublikował zdjęcie z bigosem

Angie Martinez zdradza, dlaczego od 29 lat nie opublikowała wywiadu z Tupakiem
NEWS

Angie Martinez zdradza, dlaczego od 29 lat nie opublikowała wywiadu z Tupakiem

Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących
NEWS

Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących

Polecane

CGM
Maciej Maleńczuk wspomina Wigilię w więzieniu: „Więcej żarcia było na stole niż kiedykolwiek widziałem w domu”

Maciej Maleńczuk wspomina Wigilię w więzieniu: „Więcej żarcia było na ...

„Cela numer cztery miała suchy chleb na stole”

3 minuty temu

CGM
Queen wydali niepublikowaną piosenkę świąteczną

Queen wydali niepublikowaną piosenkę świąteczną

Piosenka została napisana przez Briana Maya

32 minuty temu

CGM
Taylor Swift przekazuje milion dolarów na American Heart Association w hołdzie dla ojca

Taylor Swift przekazuje milion dolarów na American Heart Association w ...

Hołd dla ojca po poważnej operacji serca

36 minut temu

CGM
Diddy wnosi nową apelację w sprawie 50-miesięcznego wyroku – oskarża sędziego o rolę „trzynastego ławnika”

Diddy wnosi nową apelację w sprawie 50-miesięcznego wyroku – osk ...

Share Tweet Sean „Diddy” Combs złożył nową apelację w sprawie

46 minut temu

CGM
Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących

Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 mili ...

Kontrowersje wokół wystąpienia na AmericaFest

53 minuty temu

CGM
Joe Budden kończy relację z Nicki Minaj. Raper nie rozumie dlaczego raperka brata się ze skrajną prawicą

Joe Budden kończy relację z Nicki Minaj. Raper nie rozumie dlaczego ra ...

Nicki zbliżyła się ostatnio do środowisk związanych z Donaldem Trumpem

1 godzinę temu