Bedoes skomentował globalny sukces płyty Taco Hemingwaya

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Nowy album Taco Hemingwaya zatytułowany „Latarnie wszędzie dawno zgasły” odniósł bezprecedensowy sukces na światowym rynku muzycznym. Płyta znalazła się na 1. miejscu globalnego rankingu Spotify, wyprzedzając największe międzynarodowe premiery.

Rekordy streamingu i historyczny wynik

Album w weekend premierowy był najczęściej odtwarzanym krążkiem na świecie. Ten wynik pokazuje skalę popularności Taco Hemingwaya i potwierdza jego pozycję jako jednego z najważniejszych artystów w historii polskiej muzyki popularnej. Sukces ma wymiar nie tylko krajowy, ale również globalny.

Bedoes: „To sukces całego kraju”

Bedoes publicznie podkreślił, że taki wynik to sukces całego kraju, a nie tylko jednego artysty. „Król. Sukces całego kraju i ciesze się tak, jakbym to ja tam był. Filip to wspaniały człowiek i zasługuje jak nikt” – napisał Bedi.

Sukces albumu a ogromne zainteresowanie koncertami

Premiera nowej płyty bezpośrednio przełożyła się na rekordowe zainteresowanie trasą koncertową †††OUR 2026. Bilety na koncerty sprzedawały się w błyskawicznym tempie, co potwierdza ogromne zaangażowanie fanów i aktualną siłę marki Taco Hemingwaya.