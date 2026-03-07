Bedoes po śmierci Koniego: „Na jego mixtape uczyłem się czym są rymy jako małolat”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL
Zmarł Tomasz Konys, szerzej znany jako Koni. Miał zaledwie 43 lata. Informację o jego śmierci jako pierwszy przekazał przyjaciel i współtwórca zespołu, poznański raper Rafi, który w mediach społecznościowych napisał: „To był zaszczyt cię znać… Do zobaczenia po drugiej stronie”. Przyczyna śmierci nie została na razie ujawniona.
Filar poznańskiej sceny hip‑hopowej
Koni był kluczową postacią poznańskiego Beat Squad, w którym tworzył wraz z Rafim, Czarnym i Barneyem. Grupa przez lata wyznaczała trendy w lokalnym środowisku rapowym, wyróżniając się nietypowymi brzmieniami i inspiracjami z muzyki lat 70. i 80.
Raper był również współtwórcą kolektywu PDG Kartel, powstałego we współpracy z ekipą Killaz Group (w skład której wchodzili m.in. donGURALesko i Kaczor). Kolektyw odegrał istotną rolę w rozwoju polskiego hip‑hopu w latach 90. i na początku 2000‑tych.
Scena żegna weterana
RIP Koni – napisał na Instagramie Gural. Po jego postem pojawił się komentarz Bedoes, który przyznał, że uczył się rymów dzięki mixtape’owy rapera:
„Na jego mixtape z Rafim uczyłem się czym są rymy jako małolat. Mówi się, że człowiek żyje, tak długo jak żyje o nim pamięć, a jego sztuka na pewno będzie żyła wiecznie”.
Koniego pożegnali także Rani, Peja, DJ Decks, Paluch i Słoń, który napisał:
„Spoczywaj w pokoju Koni 🙏 Dziękuję ci za wszystko. Do zobaczenia po drugiej stronie, najgłębsze kondolencje dla całej rodziny. Trzymaj się Emilka, jesteś tytanem”.
