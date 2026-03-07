CGM

Bedoes po śmierci Koniego: „Na jego mixtape uczyłem się czym są rymy jako małolat”

"Mówi się, że człowiek żyje, tak długo jak żyje o nim pamięć"

2026.03.07

opublikował:

Bedoes po śmierci Koniego: „Na jego mixtape uczyłem się czym są rymy jako małolat”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Zmarł Tomasz Konys, szerzej znany jako Koni. Miał zaledwie 43 lata. Informację o jego śmierci jako pierwszy przekazał przyjaciel i współtwórca zespołu, poznański raper Rafi, który w mediach społecznościowych napisał: „To był zaszczyt cię znać… Do zobaczenia po drugiej stronie”. Przyczyna śmierci nie została na razie ujawniona.

Filar poznańskiej sceny hip‑hopowej

Koni był kluczową postacią poznańskiego Beat Squad, w którym tworzył wraz z Rafim, Czarnym i Barneyem. Grupa przez lata wyznaczała trendy w lokalnym środowisku rapowym, wyróżniając się nietypowymi brzmieniami i inspiracjami z muzyki lat 70. i 80.

Raper był również współtwórcą kolektywu PDG Kartel, powstałego we współpracy z ekipą Killaz Group (w skład której wchodzili m.in. donGURALesko i Kaczor). Kolektyw odegrał istotną rolę w rozwoju polskiego hip‑hopu w latach 90. i na początku 2000‑tych.

Scena żegna weterana

RIP Koni – napisał na Instagramie Gural. Po jego postem pojawił się komentarz Bedoes, który przyznał, że uczył się rymów dzięki mixtape’owy rapera:

„Na jego mixtape z Rafim uczyłem się czym są rymy jako małolat. Mówi się, że człowiek żyje, tak długo jak żyje o nim pamięć, a jego sztuka na pewno będzie żyła wiecznie”.

Koniego pożegnali także Rani, Peja, DJ Decks, Paluch i Słoń, który napisał:

„Spoczywaj w pokoju Koni 🙏 Dziękuję ci za wszystko. Do zobaczenia po drugiej stronie, najgłębsze kondolencje dla całej rodziny. Trzymaj się Emilka, jesteś tytanem”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Słoń (@braindeadslon)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rafi Degustator (@rafi_pdg)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by donGURALesko (@djdziadzior)

Tagi


Popularne newsy

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara
NEWS

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Nie żyje Koni. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel. Miał 43 lata
NEWS

Nie żyje Koni. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel. Miał 43 lata

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”
NEWS

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”

Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music
NEWS

Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music

Miuosh do 10-latki w MBTM: „Nie odstajesz od tego, co w Polsce jest na topie jeśli chodzi o damski rap”
NEWS

Miuosh do 10-latki w MBTM: „Nie odstajesz od tego, co w Polsce jest na topie jeśli chodzi o damski rap”

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła
NEWS

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła

Fagata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la”
NEWS

Fagata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la”

Polecane

CGM
Nie żyje Koni. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel. Miał 43 lata

Nie żyje Koni. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel. Miał 43 lata

Filar poznańskiej sceny hip‑hopowej

6 godzin temu

CGM
Lil Baby inwestuje w nieruchomości w Atlancie z myślą o przyszłości

Lil Baby inwestuje w nieruchomości w Atlancie z myślą o przyszłości

Zakup domów w Oakland City

8 godzin temu

CGM
Rihanna wycofuje perfumy z rynku z powodu zagrożeń dla kobiet i ich płodności

Rihanna wycofuje perfumy z rynku z powodu zagrożeń dla kobiet i ich pł ...

Rihanna i jej marka Fenty Beauty muszą zmierzyć się z poważnym problemem

8 godzin temu

CGM
50 Cent atakuje T.I. i jego rodzinę w nowym utworze 

50 Cent atakuje T.I. i jego rodzinę w nowym utworze 

Konflikt między raperami narastał od kilku tygodni

8 godzin temu

CGM
Apple Music wprowadza oznaczenia muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję

Apple Music wprowadza oznaczenia muzyki tworzonej przez sztuczną intel ...

Apple Music przygotowuje nową funkcję, która zwiększy transparentność w branży muzycznej

8 godzin temu

CGM
Czy Britney Spears trafi do więzienia? Wszystko zależy od tego czy była pod wpływem narkotyków

Czy Britney Spears trafi do więzienia? Wszystko zależy od tego czy był ...

Przyszłość Britney pod znakiem zapytania

9 godzin temu