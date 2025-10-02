Beata Kozidrak zostanie jurorką „Tańca z Gwiazdami”! Kogo zastąpi wokalistka?

Już w najbliższym odcinku „Tańca z Gwiazdami” widzów czeka wyjątkowe wydarzenie – „Beata Night”. Uczestnicy zatańczą do największych hitów Beaty Kozidrak i zespołu Bajm, a sama wokalistka pojawi się w roli jurorki.

Kogo zastąpi Beata Kozidrak?

Jak dowiedział się Pudelek, Beata Kozidrak zajmie miejsce Ewy Kasprzyk, która nie pojawi się w tym odcinku. Produkcja zdecydowała, że jury pozostanie czteroosobowe, a Kozidrak dostanie równy czas na oceny i komentarze.

Wielkie emocje w „Tańcu z Gwiazdami”

Specjalny odcinek z udziałem Beaty Kozidrak zapowiada się na jeden z najbardziej emocjonujących w tej edycji. Nie tylko zobaczymy wyjątkowe choreografie, ale i usłyszymy komentarze od gwiazdy, której twórczość od lat towarzyszy milionom Polaków.