Bad Bunny nie wystąpi w USA podczas światowej trasy. Powód? Obawy przed agentami ICE na jego koncertach

Bad Bunny rezygnuje z koncertów w Stanach Zjednoczonych
Bad Bunny ogłosił, że jego nadchodząca światowa trasa koncertowa „Debí Tirar Más Fotos” ominie USA. Powód tej decyzji jest wyjątkowo poważny – artysta przyznał, że obawia się nalotów agentów ICE (Immigration and Customs Enforcement) na jego koncertach.
„ICE mogłoby czekać pod moim koncertem” – tłumaczy artysta
W rozmowie z i-D magazine Bad Bunny powiedział:
„Było wiele powodów, dla których nie pojawię się w USA i żaden z nich nie wynika z nienawiści – występowałem tam wiele razy. Wszystkie koncerty były udane, wszystkie były wspaniałe. Ale pojawiła się kwestia tego, że, k***a, ICE mogłoby być pod moim koncertem. I to było coś, o czym rozmawialiśmy i czym byliśmy bardzo zaniepokojeni”.
Wzrost nalotów imigracyjnych w USA
Od czasu prezydentury Donalda Trumpa liczba nalotów ICE znacząco wzrosła. Agencja dąży obecnie do wykonywania minimum trzech tysięcy aresztowań dziennie. Bad Bunny wspomniał również, że w czerwcu był świadkiem nalotu ICE w Portoryko – nagranie udostępnił wtedy w mediach społecznościowych.
Według danych New York Times, na wyspie może przebywać około 20 tysięcy nielegalnych imigrantów, z czego 500 zostało zatrzymanych, głównie obywateli Dominikany.
Światowa trasa koncertowa Bad Bunny’ego
Choć USA wypadło z harmonogramu, fani na całym świecie wciąż będą mogli zobaczyć swojego idola na żywo. Trasa koncertowa obejmie Amerykę Łacińską, Europę, Azję i Australię.
Daty i miejsca koncertów Bad Bunny – Europa 2026
-
22 maja 2026 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys
-
26 maja 2026 – Lizbona, Estádio da Luz
-
30 maja 2026 – Madryt, Riyadh Air Metropolitano
-
31 maja 2026 – Madryt, Riyadh Air Metropolitano
-
27 czerwca 2026 – Londyn, Tottenham Hotspur Stadium
-
1 lipca 2026 – Marsylia, Orange Vélodrome
-
4 lipca 2026 – Paryż, Paris La Défense Arena
-
10 lipca 2026 – Sztokholm, Strawberry Arena
-
14 lipca 2026 – Warszawa, PGE Narodowy
-
17 lipca 2026 – Mediolan, Ippodromo La Maura
-
22 lipca 2026 – Bruksela, King Baudouin Stadium