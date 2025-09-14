Bad Bunny nie wystąpi w USA podczas światowej trasy. Powód? Obawy przed agentami ICE na jego koncertach

Bad Bunny rezygnuje z koncertów w Stanach Zjednoczonych

Bad Bunny ogłosił, że jego nadchodząca światowa trasa koncertowa „Debí Tirar Más Fotos” ominie USA. Powód tej decyzji jest wyjątkowo poważny – artysta przyznał, że obawia się nalotów agentów ICE (Immigration and Customs Enforcement) na jego koncertach.

„ICE mogłoby czekać pod moim koncertem” – tłumaczy artysta

W rozmowie z i-D magazine Bad Bunny powiedział:

„Było wiele powodów, dla których nie pojawię się w USA i żaden z nich nie wynika z nienawiści – występowałem tam wiele razy. Wszystkie koncerty były udane, wszystkie były wspaniałe. Ale pojawiła się kwestia tego, że, k***a, ICE mogłoby być pod moim koncertem. I to było coś, o czym rozmawialiśmy i czym byliśmy bardzo zaniepokojeni”.

Wzrost nalotów imigracyjnych w USA

Od czasu prezydentury Donalda Trumpa liczba nalotów ICE znacząco wzrosła. Agencja dąży obecnie do wykonywania minimum trzech tysięcy aresztowań dziennie. Bad Bunny wspomniał również, że w czerwcu był świadkiem nalotu ICE w Portoryko – nagranie udostępnił wtedy w mediach społecznościowych.

Według danych New York Times, na wyspie może przebywać około 20 tysięcy nielegalnych imigrantów, z czego 500 zostało zatrzymanych, głównie obywateli Dominikany.

Światowa trasa koncertowa Bad Bunny’ego

Choć USA wypadło z harmonogramu, fani na całym świecie wciąż będą mogli zobaczyć swojego idola na żywo. Trasa koncertowa obejmie Amerykę Łacińską, Europę, Azję i Australię.

Daty i miejsca koncertów Bad Bunny – Europa 2026