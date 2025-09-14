Szukaj
CGM

Bad Bunny nie wystąpi w USA podczas światowej trasy. Powód? Obawy przed agentami ICE na jego koncertach

Agencja dąży obecnie do wykonywania minimum trzech tysięcy aresztowań dziennie

2025.09.14

opublikował:

Bad Bunny nie wystąpi w USA podczas światowej trasy. Powód? Obawy przed agentami ICE na jego koncertach

Bad Bunny rezygnuje z koncertów w Stanach Zjednoczonych

Bad Bunny ogłosił, że jego nadchodząca światowa trasa koncertowa „Debí Tirar Más Fotos” ominie USA. Powód tej decyzji jest wyjątkowo poważny – artysta przyznał, że obawia się nalotów agentów ICE (Immigration and Customs Enforcement) na jego koncertach.

„ICE mogłoby czekać pod moim koncertem” – tłumaczy artysta

W rozmowie z i-D magazine Bad Bunny powiedział:

„Było wiele powodów, dla których nie pojawię się w USA i żaden z nich nie wynika z nienawiści – występowałem tam wiele razy. Wszystkie koncerty były udane, wszystkie były wspaniałe. Ale pojawiła się kwestia tego, że, k***a, ICE mogłoby być pod moim koncertem. I to było coś, o czym rozmawialiśmy i czym byliśmy bardzo zaniepokojeni”.

Wzrost nalotów imigracyjnych w USA

Od czasu prezydentury Donalda Trumpa liczba nalotów ICE znacząco wzrosła. Agencja dąży obecnie do wykonywania minimum trzech tysięcy aresztowań dziennie. Bad Bunny wspomniał również, że w czerwcu był świadkiem nalotu ICE w Portoryko – nagranie udostępnił wtedy w mediach społecznościowych.

Według danych New York Times, na wyspie może przebywać około 20 tysięcy nielegalnych imigrantów, z czego 500 zostało zatrzymanych, głównie obywateli Dominikany.

Światowa trasa koncertowa Bad Bunny’ego

Choć USA wypadło z harmonogramu, fani na całym świecie wciąż będą mogli zobaczyć swojego idola na żywo. Trasa koncertowa obejmie Amerykę Łacińską, Europę, Azję i Australię.

Daty i miejsca koncertów Bad Bunny – Europa 2026

  • 22 maja 2026 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

  • 26 maja 2026 – Lizbona, Estádio da Luz

  • 30 maja 2026 – Madryt, Riyadh Air Metropolitano

  • 31 maja 2026 – Madryt, Riyadh Air Metropolitano

  • 27 czerwca 2026 – Londyn, Tottenham Hotspur Stadium

  • 1 lipca 2026 – Marsylia, Orange Vélodrome

  • 4 lipca 2026 – Paryż, Paris La Défense Arena

  • 10 lipca 2026 – Sztokholm, Strawberry Arena

  • 14 lipca 2026 – Warszawa, PGE Narodowy

  • 17 lipca 2026 – Mediolan, Ippodromo La Maura

  • 22 lipca 2026 – Bruksela, King Baudouin Stadium

 

 

Tagi


Popularne newsy

Eldo skrytykował Dizkreta. „Nie da się zrobić kariery, jeśli charyzma na twojej karcie RPG to -200”
NEWS

Eldo skrytykował Dizkreta. „Nie da się zrobić kariery, jeśli charyzma na twojej karcie RPG to -200”

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”
NEWS

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”

Gromda: Quebo wchodzi do gry
NEWS

Gromda: Quebo wchodzi do gry

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”
NEWS

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”

Fat Joe twierdzi, że przez beefy z 50 Centem i Jay’em-Z stracił miliony. Miał do niego dzwonić sam Michael Jordan
NEWS

Fat Joe twierdzi, że przez beefy z 50 Centem i Jay’em-Z stracił miliony. Miał do niego dzwonić sam Michael Jordan

Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą
NEWS

Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą

Quebo vs Don Diego na Gromdzie
NEWS

Quebo vs Don Diego na Gromdzie

Polecane

CGM
Mariah Carey wystąpi na pływającej scenie w Amazonii. Koncert w sercu lasu deszczowego

Mariah Carey wystąpi na pływającej scenie w Amazonii. Koncert w sercu ...

Lokalna kultura w centrum uwagi

4 minuty temu

CGM
Żurom wraca do oktagonu. Poznaliśmy jego przeciwnika

Żurom wraca do oktagonu. Poznaliśmy jego przeciwnika

"Najbardziej oczekiwany prawilny freak fight".

8 minut temu

CGM
Pink Floyd ogłaszają reedycję „Wish You Were Here” na 50-lecie. Wydawnictwo z niepublikowanymi wersjami klasyków

Pink Floyd ogłaszają reedycję „Wish You Were Here” na 50-lecie. Wydawn ...

Jubileuszowa edycja legendarnego albumu

8 minut temu

CGM
Sharon Osbourne przemówiła po raz pierwszy po śmierci Ozzy’ego

Sharon Osbourne przemówiła po raz pierwszy po śmierci Ozzy’ego

"Jestem wdzięczna za ogrom miłości i wsparcia, jakie mi okazaliście"

18 minut temu

CGM
Wokalista Mötley Crüe ujawnia, że przeszedł udar: „Lekarze mówili, że nie wrócę już na scenę”

Wokalista Mötley Crüe ujawnia, że przeszedł udar: „Lekarze mówili, że ...

„Musiałem uczyć się chodzić od nowa”

30 minut temu

CGM
Dawid Kwiatkowski: „Mam największe plecy w kraju”

Dawid Kwiatkowski: „Mam największe plecy w kraju”

"Dziś nikt już się nie śmieje. Słyszę tylko gratulacje".

32 minuty temu