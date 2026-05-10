Bad Bunny i Super Bowl: kontrowersje po występie. Tysiące skarg od widzów

2026.05.10

Bad Bunny Halftime

Bad Bunny znalazł się w centrum gorącej dyskusji po swoim występie podczas przerwy finału Super Bowl LX. Show, które obejrzało ponad 120 milionów widzów, wywołało jednocześnie falę krytyki i tysiące oficjalnych skarg do amerykańskiej Federal Communications Commission (FCC).

Rekordowa oglądalność i ogromne emocje

Występ Bad Bunny podczas halftime show Super Bowl LX był jednym z najchętniej oglądanych wydarzeń muzycznych roku. Według szacunków transmisję śledziło ponad 128 milionów widzów.

Jednocześnie show wywołało skrajne reakcje — od zachwytu nad produkcją i energią występu, po ostrą krytykę dotyczącą jego treści.

Tysiące skarg do FCC

Po wydarzeniu do FCC miało trafić ponad 2000 oficjalnych zgłoszeń od widzów. Część z nich dotyczyła rzekomej „zbyt seksualnej” choreografii oraz sugestywnych elementów występu.

Niektórzy skarżący twierdzili, że show zawierał zbyt odważne ruchy sceniczne, a inni krytykowali gesty artysty i tancerzy. Wśród zarzutów pojawiały się również opinie o „niestosownym” charakterze całego występu.

Krytyka języka i przekazu

Część widzów zwracała uwagę na fakt, że Bad Bunny wykonywał utwory w języku hiszpańskim. Niektórzy skarżący twierdzili, że nie rozumieją tekstów i uznali to za problem.

Pojawiły się także komentarze krytykujące przekaz artystyczny oraz interpretacje, które część odbiorców uznała za zbyt kontrowersyjne lub nieodpowiednie dla wydarzenia sportowego o tak dużej oglądalności.

Podzielone reakcje publiczności

Występ Bad Bunny był wcześniej szeroko dyskutowany jeszcze przed Super Bowl LX. Część środowisk krytykowała wybór artysty, podczas gdy inni podkreślali jego globalną popularność i wpływ na współczesną muzykę latynoamerykańską.

Mimo kontrowersji show osiągnęło ogromny sukces oglądalnościowy, co pokazuje, że zainteresowanie artystą nie słabnie.

Alternatywne „halftime show” i polityczne emocje

Wokół wydarzenia pojawiły się również inicjatywy tworzenia alternatywnych wersji show, promujących bardziej „tradycyjne” brzmienia muzyczne. Debata wokół występu stała się częścią szerszej dyskusji o kulturze, muzyce i granicach artystycznej ekspresji podczas wydarzeń sportowych.

Nie pierwszy taki przypadek

Jak przypominają media, występy innych gwiazd podczas Super Bowl również regularnie wywoływały skargi do FCC. Wcześniejsze halftime show z udziałem największych artystów globalnej sceny również budziły kontrowersje, mimo że cieszyły się ogromną oglądalnością.

