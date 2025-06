Ava Max na klubowym koncercie w Polsce

fot. Claire Arnold

22 sierpnia na rynku pojawi się nowy album Avy Max zatytułowany „Don’t Click Play”. Jesienią artystka będzie promowała koncert na klubowym koncercie w Polsce. 9 listopada Ava wystąpi w warszawskiej Stodole. Przedsprzedaż biletów dla klientów Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 18 czerwca o godz. 10:00. W czwartek o tej samej godzinie ruszy przedsprzedaż dla klientów Ticketmastera, a start sprzedaży ogólnej zaplanowano na piątek, także na 10:00.

Sukcesy Avy Max

W 2023 roku Ava Max wydała swój entuzjastycznie przyjęty drugi album studyjny „Diamonds & Dancefloors”. Płyta będąca następcą pokrytego platyną przez RIAA debiutanckiego krążka „Heaven & Hell” z 2020 r., zawiera pełne pewności siebie single, takie jak „Ghost”, „One of Us”, „Cold As Ice”, „Dancing’s Done”, „Weapons”, „Maybe You’re The Problem” oraz „Million Dollar Baby”. Do tego ostatniego powstał oficjalny teledysk w reżyserii Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monáe, Paul McCartney), który obecnie ma już ponad 44 miliony wyświetleń. Ponadto jej światowy przebój numer 1 – pokryta platyną przez RIAA współpraca z Tiësto zatytułowana „The Motto” – zgromadziła ponad 179 milionów wyświetleń oficjalnego klipu.

Ava wydała również „Choose Your Fighter”, czyli jeden z ulubionych utworów fanów z albumu „Barbie The Album” – nagrodzonej Grammy i podbijającej światowe listy przebojów ścieżki dźwiękowej do obsypanego pochwałami filmu Barbie, w którym główne role zagrali Margot Robbie i Ryan Gosling, a dystrybucją zajęło się Warner Bros. Pictures.

W 2023 roku Ava połączyła też siły z brazylijskim DJ-em Alokiem, tworząc globalny taneczny hit „Car Keys (Ayla)”, do którego powstał oficjalny teledysk.

Ten sam rok przyniósł również największą trasę koncertową Avy do tej pory, która obejmowała m.in. Wielką Brytanię, Belgię, Francję, Holandię, Norwegię, Szwajcarię, Włochy, Portugalię, Niemcy, Hiszpanię i Finlandię. W Ameryce Północnej artystka zagrała m.in. w nowojorskim Irving Plaza i The Fonda Theatre w Los Angeles.

Rok 2024 był dla Avy równie spektakularny – podbiła serca słuchaczy świątecznym utworem „1 Wish”. Nie przestawała także królować na parkietach całego świata, m.in. dzięki międzynarodowemu hitowi „Forever Young” – wspólnej piosence z nagrodzonym Grammy DJ-em i producentem Davidem Guettą oraz kultowym zespołem synthpopowym Alphaville. Utwór dotarł do Top 10 radiowych list przebojów w USA i zgromadził ponad 242 miliony streamów na całym świecie.

Wśród kolejnych przebojów Avy znalazły się także „Spot A Fake”, „My Oh My” oraz „Whatever” – wspólny utwór Kygo i Avy Max, który uplasował się w Top 10 w kilku krajach, zdobył status złotej płyty przyznawanej przez RIAA i został odsłuchany ponad 700 milionów razy na całym świecie od momentu premiery.

Ava Max oficjalnie wkroczyła w swój najodważniejszy etap kariery – pełen brutalnej szczerości, siły i popowej energii na najwyższym poziomie. Ava nie tylko wraca, ale robi to z jeszcze większą mocą niż kiedykolwiek wcześniej.