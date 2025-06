Ava Max kocha samą siebie

Światowej sławy popowa gwiazda, Ava Max, przedstawia najnowszy singiel „Lovin Myself” wraz z towarzyszącym teledyskiem. Ta nieustraszona pochwała niezależności, pokazuje Avę przejmującą kontrolę w sposób, w jaki nigdy tego jeszcze nie rozbiła.

Na tle barwnej orkiestracji, mocnych beatów, strzelistym wokalem Ava śpiewa: „Nie potrzebuję nikogo / Kocham siebie / To, co wydarzy się wieczorem, wszystko zależy ode mnie / I to jest dobre dla mojego zdrowia”.

Odważny, wibrujący, niezachwiany hymn o samowzmocnieniu wyznacza nowy poziom w niepohamowanej karierze gwiazdy pop i jest najnowszym wydawnictwem z jej długo wyczekiwanego trzeciego albumu, „Don’t Click Play”, który ukaże się 22 sierpnia.

Odważniejsza niż kiedykolwiek

Towarzyszący „Lovin Myself” teledysk został wyreżyserowany przez Claire Arnold i pojawia się w kluczowym momencie kariery Avy Max. Z ponad 22 miliardami globalnych streamów, wieloma platynowymi certyfikatami i arsenałem popowych hitów, jak „Sweet But Psycho”, „Kings & Queens”, „My Head & My Heart” i „The Motto” z Tiësto, Ava udowodniła, że jest wyjątkowym głosem na współczesnej scenie muzycznej.

„Lovin Myself” jest następcą wydanego wiosną utworu „Lost Your Faith”, do którego powstał oficjalny teledysk z udziałem Finna Wittrocka. Utwór, który „Rolling Stone” pochwalił jako „błyskotliwy”, a Uproxx okrzyknął „napędzającą piosenką o rozstaniu, która popycha jej brzmienie w kolejną fazę”, pojawi się wraz z „Lovin Myself” na nadchodzącej płycie.

Wraz z „Don’t Click Play”, Ava oficjalnie wkracza w swoją najbardziej nieustraszoną erę, zdefiniowaną przez brutalną szczerość, odporność i niezrównany pop. Od osoby, która przeżyła bolesne rozstanie do ikony miłości własnej, nie tylko wróciła, ale jest odważniejsza niż kiedykolwiek.