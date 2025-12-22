CGM

Aresztowano podejrzanego w sprawie napadu na dom Tekashiego

19-latek usłyszał szereg zarzutów

2025.12.22

Według informacji podanych przez TMZ, policja zatrzymała jednego z podejrzanych w sprawie brutalnego napadu na dom rapera Tekashi 6ix9ine. Do włamania doszło miesiąc temu na Florydzie, kiedy grupa uzbrojonych napastników wtargnęła do posiadłości artysty.

Zatrzymany podejrzany to 19-letni Pedro Rodriguez. Jak poinformowało biuro szeryfa Palm Beach County, mężczyzna został oskarżony m.in. o:

  • uzbrojony napad z bronią

  • pozbawienie wolności

  • kradzież mienia

  • posiadanie marihuany z zamiarem sprzedaży

Śledztwo nadal trwa, a policja informuje, że podejrzanych jest więcej.

Napad na dom Tekashi 6ix9ine – nowe ustalenia

Do włamania miało dojść przez garaż. Monitoring zarejestrował moment wejścia uzbrojonych napastników do domu. Według relacji, w czasie ataku jeden z napastników miał przetrzymywać matkę rapera. Według funkcjonariuszy napastnicy szukali kluczy do samochodów i gotówki. Po przeszukaniu domu uciekli samochodem, zanim policja dotarła na miejsce.

Śledztwo wciąż w toku

Policja podkreśla, że zatrzymanie jednego ze sprawców to dopiero początek. Trwają działania mające na celu ustalenie pozostałych osób biorących udział w napadzie. Nie ujawniono, czy raper lub jego rodzina odnieśli obrażenia.

