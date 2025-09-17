Szukaj
Aresztowano mężczyznę powiązanego z kradzieżą niewydanej muzyki Beyoncé

Kradzież podczas trasy w Atlancie

2025.09.17

opublikował:

fot. mat. pras.

Policja w Atlancie zatrzymała podejrzanego o kradzież dysków twardych zawierających niewydane utwory i poufne materiały Beyoncé. Do zdarzenia doszło podczas trasy koncertowej Cowboy Carter.

Latem tego roku w Atlancie doszło do włamania do samochodu wynajętego przez choreografa Beyoncé, Christophera Granta. Z pojazdu zniknęły dwie walizki, w których znajdowały się: dyski twarde i laptopy z niewydaną muzyką Beyoncé (zabezpieczoną znakami wodnymi), plany choreografii i nagrań, setlisty przyszłych koncertów i inne poufne informacje dotyczące artystki.

Zgłoszono także kradzież ubrań o wartości ponad 1000 dolarów, okularów Tom Ford, torby, laptopa MacBook Air oraz słuchawek Apple.

Zatrzymanie sprawcy

Jak podał Rolling Stone, w sprawie aresztowano Kelvina Evansa, który został osadzony w więzieniu hrabstwa Fulton 26 sierpnia. Postawiono mu zarzut „wejścia do pojazdu w celu popełnienia kradzieży lub innego przestępstwa”.

Policja podkreśliła, że skradzione przedmioty wciąż nie zostały odzyskane.

Jak doszło do ujęcia?

Śledczy zabezpieczyli odciski palców na miejscu zdarzenia, a także wykorzystali funkcję „Find My” do namierzenia MacBooka i słuchawek AirPods. To doprowadziło do wskazania pojazdu podejrzanego i wydania nakazu aresztowania w połowie lipca.

W rozmowie telefonicznej z numerem alarmowym choreograf Christopher Grant podkreślał wagę utraconych danych:

„Mają moje komputery, a w nich naprawdę, naprawdę ważne informacje. Pracuję z osobą o bardzo wysokim statusie i muszę je odzyskać.”

 

