Aphex Twin wyprzedza Taylor Swift pod względem miesięcznych słuchaczy na YouTube

Aphex Twin, eksperymentalny producent z Kornwalii, obecnie przyciąga więcej miesięcznych słuchaczy na YouTube Music niż popowa gwiazda Taylor Swift.

Rekordowe liczby słuchaczy

Na 17 stycznia 2026, Aphex Twin osiągnął 448 milionów miesięcznych słuchaczy, przewyższając Swift, która zgromadziła 399 milionów. Dane obejmują zarówno audio streams na YouTube Music, jak i odtworzenia teledysków na oficjalnych kanałach artystów, a także treści fanowskie i YouTube Shorts, co znacząco wpłynęło na wynik Aphexa.

Viralowy sukces „QKThr”

Eksperci i DJ RamonPang wskazują, że gwałtowny wzrost słuchalności jest efektem wiralowego wykorzystania utworu „QKThr” z 2001 roku w wielu filmikach i remixach. W 2014 roku wydano nawet mashup AphexSwift, łączący twórczość Aphexa i Taylor Swift, pokazując pewne podobieństwa między ich stylami.

Nowa muzyka i projekty artysty

W listopadzie 2025 Aphex Twin zaskoczył fanów, wypuszczając dwa nowe utwory na SoundCloud, będące pierwszymi od kompilacji „From The Merch Desk (2016-2023)”. Wcześniej wydano również rozszerzoną edycję albumu „Selected Ambient Works II” z okazji 30. rocznicy premiery.

Artysta współpracował też z marką streetwear Supreme, tworząc playlistę zawierającą około 200 utworów. Od 2014 roku Aphex Twin nie wydał pełnego albumu studyjnego od czasu „Syro”, który zdobył nagrodę Grammy.

Aphex Twin – ikona muzyki elektronicznej i pionier IDM

Richard David James, znany profesjonalnie jako Aphex Twin, to brytyjski muzyk, kompozytor i DJ, aktywny w muzyce elektronicznej od 1988 roku. Jego twórczość obejmuje różnorodne style, w tym techno, ambient, acid i jungle, a sam artysta jest uważany za pioniera gatunku intelligent dance music (IDM).

Początki kariery i pierwsze sukcesy

James wychowywał się w Kornwalii, a swoją muzyczną przygodę zaczynał od DJ-owania na imprezach i w klubach południowego zachodu Anglii pod koniec lat 80. Jego debiutanckie EP Analogue Bubblebath (1991) przyniosło mu pierwszych fanów, a James zaczął występować w całej Wielkiej Brytanii i Europie. W tym samym roku współzałożył niezależną wytwórnię Rephlex Records.

W 1992 roku ukazał się jego pierwszy album Selected Ambient Works 85–92, wydany przez belgijską wytwórnię Apollo, który zyskał uznanie krytyków i fanów. Pod koniec 1992 James podpisał kontrakt z Warp Records, wydając później takie albumy jak …I Care Because You Do (1995) i Richard D. James Album (1996). Do największych hitów należą „Come to Daddy” (1997) i „Windowlicker” (1999), których teledyski stworzył Chris Cunningham, przynosząc Jamesowi międzynarodową sławę.

Eksperymenty i niezależne projekty

Po wydaniu Drukqs (2001) i zakończeniu kontraktu z Warp, James wydał wiele projektów w ramach własnej wytwórni Rephlex, m.in. serię Analord (2005) jako AFX czy dwa wydawnictwa w 2007 roku jako The Tuss. W 2014 roku opublikował niepublikowany wcześniej album z 1994 roku pod pseudonimem Caustic Window, a później powrócił jako Aphex Twin z albumem Syro, który zdobył Grammy za najlepszy album dance/electronic.

W kolejnych latach artysta wydał EP-ki takie jak Cheetah (2016) i Collapse (2018). Jego singiel z 2023 roku „Blackbox Life Recorder 21f” był nominowany do Grammy w kategorii Best Dance/Electronic Recording. Od 2015 roku James sporadycznie publikuje muzykę na SoundCloud, utrzymując status kultowej postaci muzyki elektronicznej.

Aphex Twin – wpływ na współczesną muzykę

Dziennikarze z Mixmag, The New York Times, NME, Fact, Clash i The Guardian uznają Jamesa za jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystów współczesnej muzyki elektronicznej. Jego eksperymentalne podejście i charakterystyczne brzmienie inspirują kolejne pokolenia twórców.

Taylor Swift nadal dominuje w sprzedaży albumów

Taylor Swift w październiku 2025 wydała swój 12. album studyjny „The Life Of A Showgirl”, który okazał się najlepiej sprzedającym albumem roku w Wielkiej Brytanii. W ostatnich miesiącach artystka była również aktywna charytatywnie, przekazując m.in. 1 milion dolarów na amerykańskie banki żywności i szpitale dziecięce.