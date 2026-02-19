CGM

Anyma z sold outem w cztery godziny. Organizatorzy ogłosili dodatkowy koncert w Stoczni Gdańskiej 

Historyczne wydarzenie w Gdańsku

2026.02.19

opublikował:

Spektakularny sukces artysty, o którego zabiegały największe festiwale i promotorzy na świecie, stał się faktem również w Polsce. Anyma wyprzedał swój występ w Stoczni Gdańskiej w zaledwie 4 godziny i 7 minut! Ogromne zainteresowanie wydarzeniem w ramach trasy ÆDEN Global Tour 2026 doprowadziło do ogłoszenia dodatkowej daty koncertu w Gdańsku.

Sold out w 4 godziny i 7 minut – historyczne wydarzenie w Gdańsku

Przedsprzedaż biletów na koncert Anymy w Gdańsku przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wystarczyły zaledwie 4 godziny i 7 minut, aby wszystkie wejściówki na show 8 sierpnia 2026 zostały wyprzedane. To jedno z najszybciej sprzedających się wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce.

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie fanów ogłoszono dodatkowy koncert – 7 sierpnia 2026 w Stoczni Gdańskiej. Sprzedaż ogólna rusza 19 lutego o godzinie 11:00 CET.

ÆDEN Global Tour 2026 – nowa era koncertów Anymy

Trasa ÆDEN Global Tour 2026 obejmuje 8 krajów w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Australii i Europie. Debiut nowego widowiska nastąpi podczas headlinerskiego występu artysty na festiwalu Coachella.

Nowy live show to połączenie:

  • futurystycznej fantastyki naukowej

  • starożytnej mitologii

  • przełomowej technologii audiowizualnej

  • zupełnie nowej muzyki

Świat ÆDEN to immersyjne doświadczenie, które redefiniuje pojęcie koncertu muzyki elektronicznej.

Industrialna sceneria Stoczni Gdańskiej idealnym tłem dla widowiska

8 i 7 sierpnia 2026 roku Anyma wystąpi w wyjątkowej przestrzeni Stoczni Gdańskiej. Industrialna architektura i otwarta sceneria stworzą unikalne warunki dla monumentalnej oprawy wizualnej artysty.

Fani mogą spodziewać się spektakularnej produkcji łączącej światło, grafikę 3D i narrację wizualną na najwyższym światowym poziomie.

Globalne sukcesy Anymy – od Las Vegas po Gizę

Nowa era koncertowa Anymy opiera się na imponujących osiągnięciach z 2025 roku. Artysta jako pierwszy twórca muzyki elektronicznej wystąpił w Sphere w Las Vegas, przeniósł swoje show „Quantum” do Wielkie Piramidy w Gizie oraz wyprzedał rezydenturę w klubie UNVRS na Ibizie.

Był również headlinerem ceremonii otwarcia finałów League of Legends World Championship organizowanych przez Riot Games w Chengdu w Chinach.

Anyma w Gdańsku 2026 – najważniejsze informacje

  • 📍 Lokalizacja: Stocznia Gdańska

  • 📅 Daty: 7 i 8 sierpnia 2026

  • 🎟 8 sierpnia – SOLD OUT

  • 🎟 7 sierpnia – dodatkowy koncert

  • 🌍 Trasa: ÆDEN Global Tour 2026

Koncert Anymy w Gdańsku zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce w 2026 roku.

