Andy Dust i Mougleta prezentują „Camino” – hymn tanecznej wolności

Multiplatynowy producent Andy Dust i kanadyjska wokalistka Mougleta połączyli siły w nowym singlu Camino – energetycznym, tanecznym hymnie o wolności i celebracji życia. Utwór pełen jest karnawałowej atmosfery, pulsującego rytmu i nowoczesnego, globalnego brzmienia, które przenosi słuchacza w świat muzycznej energii.

Tworzenie singla i produkcja

Za produkcję odpowiada Andy Dust (Adrian Kaczyński) – polski producent, DJ i autor tekstów, znany z międzynarodowych projektów i współpracy z gwiazdami muzyki elektronicznej. W Camino połączył emocje, groove i precyzyjną elektronikę, tworząc dynamiczny i porywający utwór.

„Camino to czysta energia i wolność. Idealna ścieżka dźwiękowa zarówno na festiwalowe sceny, nocne imprezy, jak i treningi czy podróże samochodem. Stworzona dla tych, którzy żyją rytmem i wierzą, że każda chwila może być tańcem” – mówi Andy Dust.

Mougleta – wokalna moc i międzynarodowe doświadczenie

Mougleta (Yasmeen Semaan) to kanadyjska piosenkarka i performerka, której wyjątkowy głos zdobywa uznanie na światowej scenie muzyki tanecznej. Artystka współpracowała z takimi twórcami jak Afrojack, Robin Schulz, Topic czy Gorgon City. Jej solowe wydawnictwa zgromadziły miliony odtworzeń, a występy na dużych scenach, m.in. podczas Formuły 1 w Abu Zabi czy w Miami z NGHTMRE, potwierdzają jej status jednej z najbardziej dynamicznych wokalistek w branży.

Międzynarodowy sukces Andy Dust

Andy Dust zdobył światową popularność jako współzałożyciel projektu VAMERO, którego singiel Rise Up osiągnął ponad 262 miliony odtworzeń na Spotify i zdobył liczne wyróżnienia w Polsce, Niemczech, Norwegii i Holandii. Jego viralowy hit Fuego w 2023 roku błyskawicznie podbił TikToka, pojawiając się w ponad 140 000 filmikach i generując miliony odsłon na platformach streamingowych.

„Camino” – muzyczna podróż z Polski na światowe parkiety

Camino to kontynuacja międzynarodowej podróży Andy Dusta i celebracja energii oraz wolności w muzyce tanecznej. Dzięki współpracy z Mougletą utwór łączy emocje, rytm i globalne brzmienie, będąc hymnem dla tych, którzy kochają muzykę, taniec i życie w rytmie beatów.