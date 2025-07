America’s Got Talent: Simon Cowell przerywa występ babci i daje szansę wnuczce

Podczas jednego z najnowszych odcinków programu „America’s Got Talent” (AGT) doszło do zaskakującej sytuacji. Simon Cowell, znany z ostrej krytyki, przerwał występ Giny Belliny, by zapytać jej wnuczkę, czy może zaśpiewać za swoją babcię. Ten moment szybko stał się viralowy i poruszył zarówno publiczność, jak i internautów.

Gina Bellina zaskoczona reakcją jury

Gina Bellina, która pojawiła się na scenie z zamiarem wykonania autorskiego utworu, była zaskoczona, gdy Cowell poprosił jej wnuczkę o występ. Choć początkowo sytuacja wydawała się niezręczna, kobieta z dumą ustąpiła miejsca swojej wnuczce Lillianie, która grała w jej zespole.

Lilliana zachwyca jury i publiczność

Po krótkim wahaniu Lilliana zaśpiewała ten sam utwór, co jej babcia, wzbudzając ogromne emocje. Jej występ został nagrodzony owacją na stojąco, a jurorzy – w tym Howie Mandel, Sofia Vergara i Simon Cowell – byli pod wrażeniem jej głosu i wrażliwości scenicznej. W rezultacie Lilliana otrzymała trzy głosy „tak” i awansowała do kolejnego etapu programu.

Wnuczka zgłosiła babcię… bez jej wiedzy

Jak ujawniono podczas rozmowy z jury, to właśnie Lilliana potajemnie zgłosiła babcię do udziału w przesłuchaniach. Obawiała się, że Gina nie będzie miała odwagi sama się zgłosić. Ostatecznie to jednak Lilliana, a nie Gina, została wybrana do dalszego udziału w programie – decyzja, którą sama babcia poparła z pełnym sercem.