Amadou & Mariam oraz gwiazdor filmu „Nietykalni” w nowym singlu DJ-a Snake’a

fot. mat. pras.

Światowy gwiazdor muzyki, DJ Snake, zaprezentował teledysk do utworu „Patience” – osobistego projektu, który bazuje na nowej interpretacji utworu „Sabali” z 2008 r. autorstwa legendarnego duetu Amadou & Mariam. Tytuł nie jest przypadkowy – „Sabali” w języku bambara oznacza zarówno „cierpliwość”, jak i „nieśmiertelność”. Wideo to nie tylko muzyczna uczta, ale też pokazana z czułością i empatią poruszająca opowieść o doświadczeniu migracji.

Teledysk został nakręcony w Senegalu przez Valentina Guioda i przenosi widzów w emocjonalną podróż głównego bohatera. DJ Snake – urodzony w Paryżu syn algierskich imigrantów – nie ukrywa, że projekt ma dla niego osobisty wymiar.

– Zawsze staram się szukać nowych inspiracji i nigdy wcześniej nie dotykałem Afryki Zachodniej. Pomyślałem o Omarze (Sy – przyp. red.) i porozmawiałem z nim o tym… Wszystko przyszło bardzo naturalnie. Spędziliśmy prawie półtora roku, by dotrzeć do tego momentu – na przedmieściach Dakaru. Co ciekawe, „Sabali” oznacza „cierpliwość” – komentuje.

DJ Snake i Omar Sy połączyli siły

W teledysku pojawiają się m.in. Omar Sy – francuski aktor o zachodnioafrykańskich korzeniach – a także sam duet Amadou & Mariam, którzy byli tak poruszeni nową wersją „Sabali”, że zgodzili się osobiście wystąpić w klipie. Premiera następuje zaledwie kilka tygodni po śmierci Amadou (artysta zmarł na początku kwietnia), co nadaje całemu projektowi dodatkowego znaczenia.

Po telefonie DJ-a Snake’a Omar Sy natychmiast zaangażował się w projekt. – Opowiedział mi o temacie i wspomniał, że chce to nakręcić w Afryce, w Senegalu. Od razu poczułem, że mogę pomóc. Potem, gdy rozmawialiśmy o obsadzie, DJ Snake wspomniał o filmie „Ochotnik”, który widział. I tak pomyśleliśmy: czemu by nie zrobić też małego cameo? I oto jesteśmy – mówi o kulisach nawiązania współpracy aktor.

„Patience” to nie tylko sztuka – to także wyraz wsparcia. DJ Snake nawiązał współpracę z SOS MEDITERRANEE – organizacją humanitarną ratującą życie na Morzu Śródziemnym. Ich misja idealnie wpisuje się w tematykę teledysku.

W „Patience” obok Omara wystąpili Massane Diong, Anna Thiandaoum, Amadou Mbow, Ibrahima Mbaye oraz Amadou & Mariam.