A$AP Rocky wspomniał czasy przed związkiem z Rihanną. „Gdybyście byli atrakcyjni, to przespałbym się z wami”

A$AP Rocky znalazł się w centrum zainteresowania po swoim koncercie w Phoenix w ramach trasy „Don’t Be Dumb Tour”. Raper zwrócił się do publiczności z żartobliwym, ale bardzo odważnym komentarzem, który błyskawicznie obiegł media społecznościowe i wywołał falę reakcji wśród fanów.

A$AP Rocky o czasach, gdy był singlem

Podczas występu artysta dał się ponieść atmosferze koncertu i energii zgromadzonej publiczności. W pewnym momencie zwrócił się do fanów słowami:

„Dzięki Bogu nie znaliście mnie, kiedy byłem singlem, bo gdybyście byli atrakcyjni, to przespałbym się z wami”.

Wypowiedź została przyjęta przez część publiczności z entuzjazmem i śmiechem, jednak w internecie nie zabrakło także głosów krytycznych. Niektórzy fani Rihanny uznali komentarz za niepotrzebny, zwłaszcza że para od lat tworzy jeden z najgłośniejszych związków w świecie muzyki.

Związek Rihanny i A$AP Rocky’ego

Rihanna i A$AP Rocky są razem od 2019 roku. Ich relacja od początku budzi ogromne zainteresowanie mediów i fanów na całym świecie. Para doczekała się trojga dzieci i uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych par show-biznesu.

Choć wokalistka nie pojawiła się na koncercie w Phoenix, wcześniej wspierała partnera podczas startu jego najnowszej trasy koncertowej. Ich wspólne wystąpienia publiczne oraz rodzinne zdjęcia regularnie trafiają na pierwsze strony portali plotkarskich i muzycznych.

Internauci podzieleni po słowach rapera

Nagrania z koncertu szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych. Część fanów potraktowała wypowiedź Rocky’ego jako niewinny żart i element scenicznego kontaktu z publicznością. Inni uznali jednak, że takie komentarze mogą być źle odbierane, szczególnie w kontekście jego wieloletniego związku z Rihanną.

Mimo kontrowersji nic nie wskazuje na to, by słowa rapera miały wpłynąć na jego relację z partnerką. Para nadal pozostaje jedną z najpopularniejszych i najczęściej komentowanych w branży muzycznej.

Trasa „Don’t Be Dumb Tour” przyciąga tłumy

Obecna trasa koncertowa A$AP Rocky’ego cieszy się dużym zainteresowaniem fanów. Artysta promuje nowy materiał i odwiedza największe miasta w Stanach Zjednoczonych. Każdy koncert generuje ogromne zainteresowanie w sieci, a jego występy regularnie stają się viralami.

Słowa wypowiedziane w Phoenix tylko zwiększyły medialny rozgłos wokół trasy i sprawiły, że o raperze ponownie zrobiło się głośno nie tylko ze względu na muzykę, ale również jego sceniczne wypowiedzi.