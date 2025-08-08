Szukaj
CGM

50 Cent kończy „The Legacy Tour” w Warszawie! Wielki finał na PGE Narodowym z udziałem 2115

50 lat, 50 Cent, 2115 – clash pokoleń

2025.08.08

opublikował:

50 Cent kończy „The Legacy Tour” w Warszawie! Wielki finał na PGE Narodowym z udziałem 2115

50 Cent na PGE Narodowym – wielki finał światowej trasy

50 Cent wraca do Polski, by zakończyć „The Legacy Tour” — trasę z okazji swoich 50. urodzin. Finał odbędzie się w Warszawie i będzie to największy koncert artysty w historii naszego kraju.

Kiedy 50 Cent wyjdzie na scenę PGE Narodowego 10 sierpnia, zakończy trwającą od kilkunastu miesięcy trasę „The Legacy Tour”, świętującą 50-lecie artysty. Występ w Warszawie nie jest przypadkowy — to ostatni europejski przystanek i jedyny koncert w tej części świata w 2025 roku.

Bilety znikają. Sektory są już wyprzedane. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć legendę, która po raz ostatni zamknie rozdział swojego muzycznego dziedzictwa – na największym stadionie w Polsce.

Dlaczego właśnie Warszawa?

To właśnie Polska została wybrana jako finałowy punkt europejskiej odsłony „The Legacy Tour”.
PGE Narodowy – symboliczne miejsce, gdzie nowoczesna energia spotyka się z miejską historią. Finałowa noc z 50 Centem to przemyślany wybór – tu fani są najwierniejsi, scena najgłośniejsza, a publiczność — najprawdziwsza.

50 lat, 50 Cent, 2115 – clash pokoleń

Wielki finał? Tak. Ale to też urodziny. Trasa „The Legacy Tour” powstała, by uczcić 50. urodziny 50 Centa — ikony rapu, autora „Get Rich or Die Tryin’”, aktora, producenta, wizjonera.

W Warszawie wspierać go będzie 2115 — najważniejszy kolektyw polskiego hip-hopu, który obchodzi swoje 10-lecie. Bedoes 2115, White 2115, Kuqe 2115, Blacha 2115 i Flexxy 2115 – nowa fala, nowy język, pokolenie, które zdominowało streamingi. Ich obecność nadaje wydarzeniu unikalny wymiar: przesiąknięty energią transfer międzygeneracyjny.

VIP, merch i więcej – nie tylko koncert

To nie tylko muzyka – to wielowymiarowe kulturowe doświadczenie.
Pakiety VIP: dostępne są unikalne wejściówki premium z osobnym wejściem, dedykowaną strefą, welcome drinkiem, food zonem i ekskluzywnymi materiałami kolekcjonerskimi.

Mega strefa merchu: odzież, gadżety i edycje limitowane przygotowane specjalnie z okazji „The Legacy Tour” –dostępne tylko na miejscu.
Reelsy, fotobudki, aktywacje fanów: przestrzeń koncertu będzie tętnić kreatywną energią — idealna do uchwycenia momentu.

📍 Info praktyczne

📅 Data: 10 sierpnia 2025
📍 Miejsce: PGE Narodowy, Warszawa
🎫 Bilety + pakiety VIP: https://etso8.com/50cent
📲 Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/641025489093569

 

Tagi


Popularne newsy

Wini nie czeka na kawałek Tedego i dissuje… całą scenę. „Dawać prawdziwy hip-hop, po imionach i nazwiskach”
NEWS

Wini nie czeka na kawałek Tedego i dissuje… całą scenę. „Dawać prawdziwy hip-hop, po imionach i nazwiskach”

Tede odpowiada na diss Winiego: „Pamiętam za to, jak mówiłeś o Peji, że to zjeb**y człowiek i totalny łak”
NEWS

Tede odpowiada na diss Winiego: „Pamiętam za to, jak mówiłeś o Peji, że to zjeb**y człowiek i totalny łak”

„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak tu się robi hip-hop” – sprawdź cały tekst dissu na Winiego
NEWS

„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak tu się robi hip-hop” – sprawdź cały tekst dissu na Winiego

Białas „jedzie po Cartiera”
NEWS

Białas „jedzie po Cartiera”

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora
NEWS

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym
NEWS

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację
NEWS

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację

Polecane

CGM
EP-ka Dawida Podsiadły i Kaśki Sochackiej doczekała się… książki

EP-ka Dawida Podsiadły i Kaśki Sochackiej doczekała się… książki

Wśród autorów m.in. Sylwia Chutnik, Jakub Żulczyk i Szczepan Twardoch.

47 minut temu

CGM
OLiS: klasyk na szczycie, dwie nowości na podium

OLiS: klasyk na szczycie, dwie nowości na podium

Zaglądamy na listę najchętniej kupowanych polskich płyt.

56 minut temu

CGM
Numer Raz powraca z emocjonalnym singlem „NA ZAWSZE”

Numer Raz powraca z emocjonalnym singlem „NA ZAWSZE”

Nowy singiel uż na platformach streamingowych

1 godzinę temu

CGM
Julia Wieniawa z nowym singlem „Nie będziemy tęsknić”. Premiera płyty „Światłocienie” już we wrześniu

Julia Wieniawa z nowym singlem „Nie będziemy tęsknić”. Premiera płyty ...

„Nie będziemy tęsknić” opowiada o relacji pozbawionej emocji i zobowiązań

1 godzinę temu

CGM
„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak tu się robi hip-hop” – sprawdź cały tekst dissu na Winiego

„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak ...

Dziś w nocy do sieci trafił numer "Lajen 88"

5 godzin temu

CGM
System Of A Down szukali zastępstwa dla swojego wokalisty. Grupa prawie wymieniła Serja Tankiana

System Of A Down szukali zastępstwa dla swojego wokalisty. Grupa prawi ...

Daron Malakian zdradza kulisy tej sytuacji

5 godzin temu