50 Cent kończy „The Legacy Tour” w Warszawie! Wielki finał na PGE Narodowym z udziałem 2115

50 Cent na PGE Narodowym – wielki finał światowej trasy

50 Cent wraca do Polski, by zakończyć „The Legacy Tour” — trasę z okazji swoich 50. urodzin. Finał odbędzie się w Warszawie i będzie to największy koncert artysty w historii naszego kraju.

Kiedy 50 Cent wyjdzie na scenę PGE Narodowego 10 sierpnia, zakończy trwającą od kilkunastu miesięcy trasę „The Legacy Tour”, świętującą 50-lecie artysty. Występ w Warszawie nie jest przypadkowy — to ostatni europejski przystanek i jedyny koncert w tej części świata w 2025 roku.

Bilety znikają. Sektory są już wyprzedane. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć legendę, która po raz ostatni zamknie rozdział swojego muzycznego dziedzictwa – na największym stadionie w Polsce.

Dlaczego właśnie Warszawa?

To właśnie Polska została wybrana jako finałowy punkt europejskiej odsłony „The Legacy Tour”.

PGE Narodowy – symboliczne miejsce, gdzie nowoczesna energia spotyka się z miejską historią. Finałowa noc z 50 Centem to przemyślany wybór – tu fani są najwierniejsi, scena najgłośniejsza, a publiczność — najprawdziwsza.

50 lat, 50 Cent, 2115 – clash pokoleń

Wielki finał? Tak. Ale to też urodziny. Trasa „The Legacy Tour” powstała, by uczcić 50. urodziny 50 Centa — ikony rapu, autora „Get Rich or Die Tryin’”, aktora, producenta, wizjonera.

W Warszawie wspierać go będzie 2115 — najważniejszy kolektyw polskiego hip-hopu, który obchodzi swoje 10-lecie. Bedoes 2115, White 2115, Kuqe 2115, Blacha 2115 i Flexxy 2115 – nowa fala, nowy język, pokolenie, które zdominowało streamingi. Ich obecność nadaje wydarzeniu unikalny wymiar: przesiąknięty energią transfer międzygeneracyjny.

VIP, merch i więcej – nie tylko koncert

To nie tylko muzyka – to wielowymiarowe kulturowe doświadczenie.

Pakiety VIP: dostępne są unikalne wejściówki premium z osobnym wejściem, dedykowaną strefą, welcome drinkiem, food zonem i ekskluzywnymi materiałami kolekcjonerskimi.

Mega strefa merchu: odzież, gadżety i edycje limitowane przygotowane specjalnie z okazji „The Legacy Tour” –dostępne tylko na miejscu.

Reelsy, fotobudki, aktywacje fanów: przestrzeń koncertu będzie tętnić kreatywną energią — idealna do uchwycenia momentu.

📍 Info praktyczne

📅 Data: 10 sierpnia 2025

📍 Miejsce: PGE Narodowy, Warszawa

🎫 Bilety + pakiety VIP: https://etso8.com/50cent

📲 Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/641025489093569