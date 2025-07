50 Cent i 2115 razem na PGE Narodowym. Dwie legendy, dwa jubileusze – jedno wielkie święto rapu

10 sierpnia 2025 na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się jedno z największych wydarzeń muzycznych dekady. Na jednej scenie spotkają się 50 Cent, światowa ikona hip-hopu, oraz kolektyw 2115, jedna z najpotężniejszych sił polskiego rapu.

Tego wieczoru świętować będziemy 50. urodziny 50 Centa i 10-lecie istnienia 2115. To jedyny taki koncert w Europie – spotkanie dwóch generacji, które na zawsze zmieniły brzmienie rapu.

50 Cent – legenda rapu świętuje 50. urodziny w Polsce!

Curtis „50 Cent” Jackson to niekwestionowana legenda światowej sceny muzycznej. Zdobywca nagrody Grammy i autor hitów takich jak „In Da Club”, „Candy Shop” czy „P.I.M.P.”, zrewolucjonizował hip-hop, inspirując kolejne pokolenia artystów.

Jego debiutancki album „Get Rich or Die Tryin’” sprzedał się w milionach egzemplarzy, a współpraca z Eminemem i Dr. Dre otworzyła mu drzwi do światowej kariery. Dziś łączy sukcesy muzyczne z filmowymi, budując własne imperium w przemyśle rozrywkowym (Power, BMF, Den of Thieves).

2115 – dekada dominacji na polskiej scenie rapowej

2115 to kolektyw, który w ciągu 10 lat stał się jednym z najważniejszych zjawisk w historii polskiego rapu. Grupa, założona przez Bedoesa 2115, skupia artystów takich jak White 2115, Kuqe 2115, Blacha 2115 i Flexxy 2115 – każdy z nich zbudował silną pozycję na scenie dzięki autentyczności, charyzmie i niezliczonym hitom.

W 2025 roku 2115 obchodzi 10-lecie działalności, które uczci w wyjątkowy sposób – dzieląc scenę z 50 Centem na największym stadionie w Polsce.

Jeden wieczór, dwie generacje, jedna scena

10 sierpnia 2025, PGE Narodowy, Warszawa – tego wieczoru historia pisze się na żywo. Fani klasycznego hip-hopu i nowej fali rapu spotkają się w jednym miejscu, by wspólnie celebrować kulturę, brzmienie i energię, która łączy pokolenia.

🎟️ Bilety już w sprzedaży:

👉 etso8.com/50cent

📍 Miejsce: PGE Narodowy, Warszawa

📅 Data: 10 sierpnia 2025

🟦 Organizator: ETSO8