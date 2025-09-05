Zippy Ogar, po prostu Kajtek i Boron z pierwszym singlem ze wspólnej EP-ki

fot. mat. pras.

Finaliści pierwszej edycji programu „Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska”, który wiosną tego roku ukazał się na platformie Netflix, połączyli siły we wspólnym projekcie. Zwycięzca programu Zippy Ogar, po prostu Kajtek i Boron właśnie opublikowali pierwszy singiel „KWADRANS” promujący ich nadchodzące wydawnictwo.

Choć swoją muzyczną historię pisali już od dłuższego czasu, szersze grono mogło usłyszeć o nich w maju tego roku, gdy rozpoczęła się emisja pierwszej edycji programu „Nowe Rozdanie: Rhytm + Flow Polska”. Zippy Ogar, po prostu Kajtek i Boron szli przez niego jak burza i zawędrowali aż do finału, gdzie główną wygraną zgarnął pierwszy z nich. Na tym jednak ich znajomość się nie zakończyła – energia, która wytworzyła się pomiędzy młodymi raperami, znalazła ujście w postaci wspólnego projektu. Dziś prezentują światu jego pierwszą zapowiedź: singiel „KWADRANS” wyprodukowany przez Mercurego, który jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych.

Trio rusza w trasę koncertową

Udział w programie, którego losy śledziło mnóstwo słuchacz, poskutkował nieoczekiwaną eksplozją popularności każdego z członków tego trio. W rezultacie w trakcie letniego sezonu koncertowego Zippy Ogar, po prostu Kajtek i Boron występowali na scenach największych rodzimych festiwali muzycznych. Przede wszystkim wspólnie, ale także osobno, wykonując swoje utwory u boku największych postaci polskiego rapu. Młodym raperom podczas pierwszych koncertów towarzyszyła kamera, a fragmenty udokumentowanych wspomnień można zobaczyć w teledysku do utworu „KWADRANS”. Już teraz można obejrzeć go na YouTube na kanale Zippiego Ogara.

Już 12 września artyści wyruszą w swoją trasę koncertową „DO TRZECH RAZY TOUR”, podczas której będzie można usłyszeć ich nadchodzący projekt.