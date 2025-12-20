CGM

Zdjęcia Michaela Jacksona i Diany Ross z Billem Clintonem ujawnione w „Epstein Files”

Nowe zdjęcia z ujawnionych dokumentów

2025.12.20

Zdjęcia Michaela Jacksona i Diany Ross z Billem Clintonem ujawnione w „Epstein Files”

Po ostatnim masowym ujawnieniu dokumentów Epstein Files, pojawiły się nowe informacje dotyczące osób związanych z oskarżonym o molestowanie seksualne młododcianych i handel ludźmi finansistą Jeffreyem Epsteinem. Wśród nich znalazły się fotografie przedstawiające Michael Jacksona i Dianę Ross w towarzystwie byłego prezydenta USA, Billa Clintona, oraz innej osoby, której twarz została zaciemniona.

Nie wiadomo, w czyim samolocie znajdowały się gwiazdy ani dokąd się udawali.

Szczegóły zdjęcia

Na fotografii Diana Ross i Bill Clinton uśmiechają się do obiektywu, podczas gdy Michael Jackson patrzy przed siebie, z ręką Billa położoną na jego ramieniu. Przypomnijmy, że Michael Jackson zmagał się z oskarżeniami o molestowanie dzieci przed swoją śmiercią w 2009 roku.

Kontekst ujawnienia dokumentów

Wcześniej w dokumentach pokazywano m.in. Billa Clintona w jacuzzi z nieznaną kobietą oraz Jeffreya Epsteina w bliskiej sytuacji z młodą kobietą na sofie. Dokumenty wydane przez Departament Sprawiedliwości USA wciąż są analizowane, a ujawnione materiały mogą być tylko „wierzchołkiem góry lodowej” w kontekście powiązań finansisty z różnymi osobami publicznymi.

