Zaskakujące wyznanie Edyty Górniak: „Wiem, jak ma wyglądać następne 100 lat”

Edyta Górniak ponownie wzbudziła duże emocje w sieci po swojej najnowszej wypowiedzi dotyczącej duchowości i przyszłości świata. Wokalistka pojawiła się w podcaście Cypriana Majchera, gdzie poruszyła temat swojej wiedzy o nadchodzących dekadach.

„Wiem, jak ma wyglądać następne 100 lat”

Podczas rozmowy Edyta Górniak stwierdziła, że posiada wiedzę na temat przyszłości ludzkości obejmującą nawet najbliższe 100 lat. Jak zaznaczyła, nie może ujawnić źródła tych informacji, jednak jej zdaniem pozwalają one lepiej rozumieć obecne wydarzenia na świecie.

Kontrowersyjne wypowiedzi artystki

Edyta Górniak od kilku lat budzi zainteresowanie nie tylko swoją twórczością muzyczną, ale także wypowiedziami dotyczącymi tematów społecznych i duchowych.

W przeszłości artystka wypowiadała się na temat pandemii oraz różnych teorii dotyczących funkcjonowania świata, co wielokrotnie wywoływało szerokie dyskusje w mediach i internecie.

„Chciałam ostrzec ludzi”

W podcaście wokalistka podkreśliła również, że jej wcześniejsze wypowiedzi wynikały z chęci zwrócenia uwagi na zagrożenia i „ratowania ludzi”. Jak dodała, nie zawsze dobierała odpowiednie słowa i nie zastanawiała się nad ich odbiorem.