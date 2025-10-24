Szukaj
CGM

Zalia i Fukaj przejmują swoje piosenki

Dwa muzyczne światy na jednej scenie

2025.10.24

opublikował:

Zalia i Fukaj przejmują swoje piosenki

Foto: T. Ustupski

Zalia i Fukaj wystąpili w Poznaniu w ramach projektu Red Bull Track Takeover

Po udanym debiucie projektu Red Bull Track Takeover w Gdańsku, w którym udział wzięli Pezet i Young Igi, w środę, 22 października 2025 roku, w w Poznaniu, doszło do kolejnego przejęcia. Na scenie wystąpili Zalia i Fukaj.

Czym jest Red Bull Track Takeover?

Projekt Red Bull Track Takeover to nowatorska koncepcja muzyczna, która łączy premierę studyjnych reinterpretacji znanych utworów z wyjątkowym występem na żywo. To nie jest klasyczny koncert, lecz intensywny, artystyczny performance, w którym artyści przejmują swoje utwory i nadają im zupełnie nowe brzmienie.

Podczas wydarzenia każdy z wykonawców wykona własny numer, który w połowie przejmie drugi artysta, nadając mu inny klimat, rytm i interpretację. W efekcie powstaje zupełnie nowa wersja znanego utworu – świeża, zaskakująca i niepowtarzalna.

Zalia i Fukaj – dwa muzyczne światy na jednej scenie

W poznańskiej odsłonie projektu na scenie spotkali się Zalia – jedna z najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia polskiej sceny pop i R&B – oraz Fukaj, znany z emocjonalnego podejścia do muzyki alternatywnej. Ich wspólny występ był wyjątkowym spotkaniem dwóch światów: melodyjnego, pełnego wrażliwości popu z brzmieniem lo-fi, rapem i melancholią.

Tagi


Popularne newsy

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze
NEWS

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu
NEWS

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa
NEWS

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą
NEWS

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”
NEWS

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West
NEWS

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Quebo przeprasza swoich fanów: „Rozumiemy Wasze rozczarowanie i jesteśmy Wam winni wyjaśnienia, po raz kolejny”
NEWS

Quebo przeprasza swoich fanów: „Rozumiemy Wasze rozczarowanie i jesteśmy Wam winni wyjaśnienia, po raz kolejny”

Polecane

CGM
Sokół zagniótł staropolskiego piernika wcześniej i życzy wszystkim wesołych świąt

Sokół zagniótł staropolskiego piernika wcześniej i życzy wszystkim wes ...

Wojtek Sokół obchodzi w tym roku święta w październiku

40 minut temu

CGM
Virtual Punx z nowym mixtapem. Wśród gości Hellfield z CrackHouse

Virtual Punx z nowym mixtapem. Wśród gości Hellfield z CrackHouse

Na płycie gościnnie m.in. Skolim

1 godzinę temu

CGM
„Szkoda, że nareszcie” – poruszający film o Jacku „Budyniu” Szymkiewiczu wkrótce w kinach

„Szkoda, że nareszcie” – poruszający film o Jacku &# ...

Film o liderze Pogodno - opowieść o artyście pełnym sprzeczności

1 godzinę temu

CGM
Ten Typ Mes z nowym albumem „Bukowski” – wydanym równo 20 lat po debiucie rapera

Ten Typ Mes z nowym albumem „Bukowski” – wydanym rów ...

Mes świętuje 20-lecie kariery nowym wydawnictwem

2 godziny temu

CGM
Giatrzysta Kiss pochowany. Rodzina spełniła jego ostatnią wolę

Giatrzysta Kiss pochowany. Rodzina spełniła jego ostatnią wolę

Ostatnia droga Ace’a Frehleya

6 godzin temu

CGM
Będzie dokument o Fyre Festival 2?

Będzie dokument o Fyre Festival 2?

Billy McFarland wraca z nowym projektem

8 godzin temu