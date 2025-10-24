Zalia i Fukaj przejmują swoje piosenki

Foto: T. Ustupski

Zalia i Fukaj wystąpili w Poznaniu w ramach projektu Red Bull Track Takeover

Po udanym debiucie projektu Red Bull Track Takeover w Gdańsku, w którym udział wzięli Pezet i Young Igi, w środę, 22 października 2025 roku, w w Poznaniu, doszło do kolejnego przejęcia. Na scenie wystąpili Zalia i Fukaj.

Czym jest Red Bull Track Takeover?

Projekt Red Bull Track Takeover to nowatorska koncepcja muzyczna, która łączy premierę studyjnych reinterpretacji znanych utworów z wyjątkowym występem na żywo. To nie jest klasyczny koncert, lecz intensywny, artystyczny performance, w którym artyści przejmują swoje utwory i nadają im zupełnie nowe brzmienie.

Podczas wydarzenia każdy z wykonawców wykona własny numer, który w połowie przejmie drugi artysta, nadając mu inny klimat, rytm i interpretację. W efekcie powstaje zupełnie nowa wersja znanego utworu – świeża, zaskakująca i niepowtarzalna.

Zalia i Fukaj – dwa muzyczne światy na jednej scenie

W poznańskiej odsłonie projektu na scenie spotkali się Zalia – jedna z najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia polskiej sceny pop i R&B – oraz Fukaj, znany z emocjonalnego podejścia do muzyki alternatywnej. Ich wspólny występ był wyjątkowym spotkaniem dwóch światów: melodyjnego, pełnego wrażliwości popu z brzmieniem lo-fi, rapem i melancholią.