Żabson o bójce z Bedoesem: „Nie wyobrażałem sobie, żeby wykorzystać to jakoś pod publikę"

"On o tym nikomu nie powiedział, ja też nikomu o tym nie powiedziałem"

2025.12.20

Żabson o bójce z Bedoesem: „Nie wyobrażałem sobie, żeby wykorzystać to jakoś pod publikę"

Raper komentuje incydent

W wywiadzie dla Tubie.FM, Żabson odniósł się do medialnie komentowanej bójki z raperem Bedoesem. Artysta zaznaczył, że nie czuje potrzeby tłumaczenia się z prywatnych zdarzeń:

„Prawda lubi ciszę” – podkreślił Żabson.

Sytuacja nie była nagłaśniana

Raper stwierdził, że incydent miał charakter branżowy i obaj artyści zachowali się „jak chłop normalne”:

„On tego nie nagłośnił, ja też nie. Nie wyobrażam sobie, żeby tę sytuację wykorzystać jakoś pod publikę.”

Żabson o podejściu do konfliktów

Wokalista wyjaśnił, że nie zależało mu na rozgłosie ani wykorzystaniu bójki do promocji swojej kariery. Według niego, prywatne sytuacje powinny pozostać w cieniu, a medialny szum nie jest potrzebny do budowania wizerunku artysty.

 

 

