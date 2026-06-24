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Zabójcy Foolio skazani na dożywocie. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

Oskarżonym groziła kara śmierci

2026.06.24

opublikował:

Foolio

Cztery osoby skazane za zabójstwo amerykańskiego rapera Foolio usłyszały wyroki dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Sprawa od początku budziła ogromne zainteresowanie mediów i fanów hip-hopu w Stanach Zjednoczonych.

Dożywocie dla sprawców śmierci Foolio

Sędzia Michelle Sisco zdecydowała o wymierzeniu kary dożywotniego więzienia dla Isaiaha Chance’a, Seana Gathrighta, Daviona Murphy’ego oraz Rashada Murphy’ego. Wszyscy zostali wcześniej uznani za winnych morderstwa pierwszego stopnia w związku ze śmiercią rapera.

Choć oskarżonym groziła kara śmierci, ława przysięgłych nie zdecydowała się na jej zastosowanie. Ostatecznie sąd wymierzył wszystkim czterem mężczyznom najwyższą możliwą karę pozbawienia wolności.

Foolio zginął podczas obchodów swoich urodzin

Foolio, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Charles Jones, został zastrzelony podczas pobytu w Tampa na Florydzie. Do tragicznego zdarzenia doszło w trakcie weekendu, podczas którego raper świętował swoje urodziny.

Śledczy ustalili, że artysta był celem zaplanowanego ataku. Jego śmierć odbiła się szerokim echem w środowisku hip-hopowym, a sprawa szybko stała się jednym z najgłośniejszych procesów kryminalnych związanych z amerykańskim rapem.

Poruszające słowa jednego ze skazanych

Podczas rozprawy część skazanych zabrała głos. Szczególną uwagę zwróciła wypowiedź Isaiaha Chance’a, który przyznał, że konflikty, przemoc i uliczne porachunki nie są warte konsekwencji, jakie za sobą niosą.

Mężczyzna mówił o tym, jak szybko jego życie zmieniło się po zatrzymaniu i jak samotność oraz perspektywa spędzenia reszty życia za kratami wpływają na człowieka.

Piąta osoba również usłyszała wyrok

W sprawie odpowiadała także Alicia Andrews, która była sądzona oddzielnie. Kobieta została skazana za udział w zdarzeniu i otrzymała karę 15 lat pozbawienia wolności.

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