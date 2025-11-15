Z.B.U.K.U: „Emo-laski robią viral rap” – „Scena zdycha”

Z.B.U.K.U komentuje stan współczesnej sceny rapowej w Polsce

Z.B.U.K.U, jeden z czołowych polskich raperów, ostro komentuje kondycję krajowej sceny hip-hopowej. Artysta krytykuje twórców stawiających na popularność w sieci kosztem prawdziwego hip-hopu, określając ich styl mianem „viral rapu”.

„Grzechy” – powrót do klasycznego hip-hopu

Raper właśnie odsłania pierwszy singiel zapowiadający jego dziewiąty solowy album, którego premiera przewidziana jest na 2026 rok. Utwór „Grzechy” to bezkompromisowy, freestyle’owy strzał – nagrany w jednym take’u, bez poprawek i filtrów. Ten surowy zapis oddaje 100% energii Z.B.U.K.U oraz jego powrót do hip-hopowych fundamentów.

Produkcją zajęli się FANTOM, skrecze wykonał DJ Element, a klimatyczny teledysk przygotował Brev K.O.

Autentyczność polskiego rapu w zagrożeniu

Według Z.B.U.K.U polska scena rapowa „zdycha”, ponieważ coraz mniej w niej prawdziwego hip-hopu i szczerych historii. Artysta podkreśla, że zamiast wartościowych tekstów i doświadczenia dominują krótkie, internetowe hity, które szybko znikają z pamięci słuchaczy.

„Grzechy” to mocny uliczny bit, soczyste skrecze i styl, którego nie da się pomylić z nikim innym – esencja klasycznego polskiego rapu.

Zapowiedź dziewiątego albumu Z.B.U.K.U

Nowy singiel „Grzechy” zapowiada dziewiąty album Z.B.U.K.U, którego premiera planowana jest na 2026 rok. Fani mogą spodziewać się materiału pełnego autentycznego hip-hopu, mocnych historii i charakterystycznej energii artysty.