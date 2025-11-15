CGM

Young Leosia zapowiada drugą rundę beefu z Fagatą. Jej diss dostępny jest już na Spotify

Szefowa Baila Ella odpowie na drugą zaczekę Fagaty

Young Leosia zapowiada drugą rundę beefu z Fagatą. Jej diss dostępny jest już na Spotify

Szefowa Baila Ella, zapowiedziała, że odpowie na drugi diss Fagaty. Artystka opublikowała link do swojego utworu „Ej Agatka” na Spotify, przygotowując fanów na kolejną odsłonę konfliktu między influencerkami rapującymi.

„Ej Agatka” dostępne na Spotify

Na Instagramowym story Young Leosi pojawił się link do dissu „Ej Agatka”.

„Żebyście mieli czego słuchać w oczekiwaniu na drugą rundę” – napisała Leokadia.

Wszystko wskazuje na to, że Różowa odpowie na numer Fagaty „Dzień dobry”, kontynuując medialny beef.

Popularność utworu na YouTube i Spotify

Po zaledwie dwóch dniach od publikacji, „Ej Agatka” zdobyło na YouTube 845 tysięcy wyświetleń. Na Spotify, gdzie Leosię śledzi ponad 1,2 miliona fanów, numer ma szansę osiągnąć jeszcze większą popularność. Dla porównania, kanał Baila Ella na YouTube liczy 325 tysięcy subskrypcji.

