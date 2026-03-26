Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku

Young Leosia oficjalnie potwierdziła, że jej związek z Kacprem Błońskim dobiegł końca. Raperka wyjaśniła, że rozstali się w zgodzie, darząc się wzajemnym szacunkiem i utrzymując kontakt.

Związek, który budził zainteresowanie fanów

Young Leosia i Kacper Błoński od początku swojego związku byli uważani za zgrany duet w świecie muzyki i mediów społecznościowych. Ich relacja była szeroko komentowana przez fanów i media, a para uchodziła za nierozłączną. Niedawno pojawiły się jednak spekulacje dotyczące ich rozstania, co częściowo potwierdził wywiad Sary przeprowadzony przez Jozrap.

Rozstanie w zgodzie

Podczas sesji Q&A na Instagramie, Young Leosia potwierdziła, że związek zakończył się po ponad dwóch latach wspólnej historii. W odpowiedzi na pytania fanów powiedziała:

„Rozstaliśmy się z Kacprem w zgodzie. Nikt nikomu nie zrobił krzywdy, nie było zdrady ani znudzenia. Od kilku miesięcy mieliśmy gorszy czas, czego nie pokazywaliśmy publicznie. Staraliśmy się to naprawić, ale kiedy ilość kłótni przewyższyła ilość normalnych momentów, podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Nadal mamy ze sobą kontakt.”

Young Leosia o emocjach po rozstaniu

Raperka przyznała również, że odczuwa smutek po zakończeniu relacji, ale jednocześnie zachowuje ciepłe wspomnienia: