Young Leosia miażdży Fagatę błyskawicznym dissem: „Mam chatę za dwie bańki bez kredytu, a ty co? Rozkładasz nogi w necie, żeby zarobić na prąd”

Young Leosia błyskawicznie reaguje na atak

2025.11.13

Young Leosia miażdży Fagatę błyskawicznym dissem: „Mam chatę za dwie bańki bez kredytu, a ty co? Rozkładasz nogi w necie, żeby zarobić na prąd”

Young Leosia nie czekała długo – już kilka godzin po publikacji dissu Fagaty wydała własny numer zatytułowany „Ej Agatka”, będący bezpośrednią odpowiedzią na atak. W utworze raperka podkreśla, że jej rywalka nie pisze własnych tekstów i korzysta z pomocy ghostwriterów.

Co zarzuca Young Leosia?

W kawałku „Ej Agatka” Young Leosia skupia się na autentyczności i wiarygodności w branży muzycznej.

  • Zarzuca Fagacie brak samodzielności artystycznej i sztuczność w kreowaniu swojego wizerunku.

  • W mocnych słowach odnosi się do jej działań w sieci, sugerując, że influencerka przekroczyła granice dobrego smaku.

  • Podkreśla, że jej odpowiedź nie była przygotowana wcześniej – to świeża reakcja na opublikowany przez Fagatę diss.

Kontekst beefu – co działo się wcześniej?

Konflikt między Fagatą a Young Leosią rozpoczął się po premierze numeru „Diss na różową”, w którym Fagata uderzyła w Leosię i jej bliskich. Choć Young Leosia wcześniej twierdziła, że nie wyda swojego dissu, postanowiła jednak zareagować, gdy sprawa nabrała rozgłosu.

