Wprost opublikował listę 50 najbardziej wpływowych Polaków. Kto ze świata muzyki znalazł się w rankingu?

Foto: @piotr_tarasewicz

W najnowszym rankingu najbardziej wpływowych Polaków przygotowanym przez magazyn Wprost, obok polityków i sportowców znalazło się również wiele postaci ze świata muzyki i internetu. Tegoroczna lista przyniosła ciekawe zmiany i debiuty, które pokazują, kto realnie kształtuje kulturę w sieci i na scenie muzycznej.

Dawid Podsiadło i sanah – siła polskiej muzyki

W kategorii muzyków najwyżej oceniono Dawida Podsiadło, który uplasował się na 17. miejscu. Artysta od lat utrzymuje się na szczycie polskiej sceny muzycznej, a jego twórczość ma ogromny wpływ zarówno na młodsze, jak i starsze pokolenia słuchaczy.

Pięć pozycji niżej, na 22. miejscu, znalazła się sanah, której piosenki królują na listach przebojów i w streamingach. To potwierdzenie, że młodzi artyści w Polsce zdobywają coraz większy wpływ nie tylko muzyczny, ale i medialny.

Bagi – muzyka i edukacja w sieci

Jednym z większych zaskoczeń rankingu okazało się 28. miejsce Bagiego, zwycięzcy jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. W uzasadnieniu czytamy:

„Swoją działalnością w sieci nie tylko bawi, ale i uczy – przede wszystkim otwartości na mówienie o zdrowiu psychicznym i emocjach. Na jego social mediach często widzimy Matyldę, siostrę Bagiego. W ten sposób – jak przyznaje – chce pokazać, że osoby z zespołem Downa mogą wieść szczęśliwe życie i realizować własne pasje.”

Bagi łączy wpływ muzyczny z edukacyjnym, pokazując, że muzyka i obecność w mediach społecznościowych mogą inspirować i uczyć empatii.

Twórcy internetowi i influencerzy – Friz, Wersow, Żurnalista

Równie istotną częścią muzyczno-internetowego wpływu w Polsce są twórcy sieciowi. Friz i Wersow zajęli w tegorocznym rankingu 31. miejsce, co pokazuje, że ich ogromne zasięgi w mediach społecznościowych przekładają się na realny wpływ kulturowy.

Nieco niżej, na 42. miejscu, znalazł się Konopsky, natomiast Żurnalista, prowadzący jeden z najpopularniejszych podcastów w kraju, uplasował się na 46. miejscu. Jego obecność w rankingu dowodzi, że wpływ medialny często idzie w parze z aktywnością w sieci i tworzeniem treści dla młodych odbiorców.

Liderzy rankingu i zaskoczenia

Na szczycie tegorocznego zestawienia uplasowali się Karol Nawrocki i Donald Tusk. Wśród przedstawicieli show-biznesu i sportu najwyżej oceniono Igę Świątek, która znalazła się na 6. pozycji. W pierwszej dziesiątce znalazła się także medialna para Anna i Robert Lewandowscy, zamykając top 10.