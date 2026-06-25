„Wonderwall” przeżywa drugą młodość. Liam Gallagher reaguje na ogromny wzrost popularności hymnu drużyny Anglii podczas Mistrzostw Świata

Kultowy utwór „Wonderwall” zespołu Oasis po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi fanów muzyki i piłki nożnej. Wszystko za sprawą reprezentacji Anglii, której kibice uczynili przebój z 1995 roku nieoficjalnym hymnem drużyny podczas trwających Mistrzostw Świata 2026.

Według najnowszych danych serwisu Spotify liczba odtworzeń „Wonderwall” w Wielkiej Brytanii wzrosła aż o 50 procent w ciągu kilku dni. To imponujący wynik, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że utwór od ponad trzech dekad pozostaje jednym z najpopularniejszych nagrań w historii brytyjskiej muzyki.

Na sukces piosenki zareagował sam Liam Gallagher, który w charakterystycznym dla siebie stylu skomentował wzrost popularności utworu.

Liam Gallagher: „To piekielny klasyk”

Wokalista Oasis nie krył satysfakcji z ponownego zainteresowania legendarnym przebojem. Po opublikowaniu danych dotyczących wzrostu liczby odtworzeń napisał w mediach społecznościowych, że jest to całkowicie zasłużone.

Liam Gallagher określił „Wonderwall” mianem prawdziwego klasyka i podkreślił, że jego wykonanie wokalne w tym utworze było wyjątkowe. Wpis szybko stał się viralem i został szeroko komentowany zarówno przez fanów muzyka, jak i kibiców reprezentacji Anglii.

Dla wielu obserwatorów reakcja Gallaghera doskonale oddaje jego charyzmatyczny charakter, który przez lata uczynił go jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiego rocka.

Kibice Anglii stworzyli wyjątkowy moment podczas mundialu

Nowa fala popularności „Wonderwall” rozpoczęła się po zwycięstwie reprezentacji Anglii nad Chorwacją wynikiem 4:2.

Po zakończeniu spotkania tysiące kibiców zgromadzonych na stadionie spontanicznie rozpoczęło wspólne śpiewanie słynnego przeboju Oasis. Nagrania błyskawicznie obiegły media społecznościowe i zostały obejrzane przez miliony użytkowników na całym świecie.

Piłkarze pozostali na murawie, wsłuchując się w śpiew fanów. Wielu zawodników nie kryło wzruszenia, a część z nich aktywnie dołączyła do wspólnego wykonania utworu.

Harry Kane i Declan Rice zachwyceni reakcją kibiców

Kapitan reprezentacji Anglii Harry Kane przyznał później, że wspólne śpiewanie „Wonderwall” było jednym z najpiękniejszych momentów jego kariery w narodowych barwach.

Zdaniem napastnika wyjątkowa więź pomiędzy drużyną a kibicami jest jednym z najważniejszych elementów sukcesu reprezentacji podczas wielkich turniejów.

Podobnie wypowiedział się pomocnik Declan Rice, który podkreślił, że wspólne świętowanie po meczu stworzyło niezapomnianą atmosferę. Według zawodnika śpiewanie „Wonderwall” tysiące kilometrów od Anglii pokazało siłę futbolowej wspólnoty i emocji towarzyszących mistrzostwom świata.

Noel Gallagher popiera pomysł uczynienia „Wonderwall” hymnem Anglii

Do dyskusji dołączył również Noel Gallagher, autor utworu i główny kompozytor Oasis.

Muzyk przyznał, że był poruszony widokiem kibiców i zawodników wspólnie wykonujących piosenkę. Jego zdaniem „Wonderwall” już dawno przestał należeć wyłącznie do zespołu i stał się częścią kultury popularnej oraz wspólnym dobrem fanów na całym świecie.

Noel otwarcie poparł pomysł, aby utwór został uznany za nieoficjalny hymn reprezentacji Anglii podczas mundialu.

„Wonderwall” – piosenka, która przetrwała pokolenia

Od momentu premiery w 1995 roku „Wonderwall” pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów brytyjskiej muzyki.

Piosenka pochodzi z albumu „(What’s The Story) Morning Glory?”, który na stałe zapisał się w historii britpopu. Choć singiel nie dotarł na szczyt brytyjskiej listy przebojów, z czasem stał się największym przebojem Oasis i jednym z najczęściej odtwarzanych utworów wszech czasów.

Przez lata „Wonderwall” było wykonywane na stadionach, festiwalach, koncertach i wydarzeniach sportowych na całym świecie, stając się symbolem wspólnego świętowania i jedności.

Najpopularniejsza piosenka lat 70., 80. i 90. w streamingu

Fenomen „Wonderwall” nie słabnie mimo upływu lat. W 2024 roku utwór został uznany za najczęściej streamowaną piosenkę pochodzącą z okresu od lat 70. do 90. XX wieku.

To niezwykłe osiągnięcie pokazuje, że kolejne pokolenia słuchaczy wciąż odkrywają muzykę Oasis. Popularność utworu utrzymuje się zarówno wśród osób pamiętających jego premierę, jak i młodszych fanów poznających twórczość zespołu za pośrednictwem platform streamingowych.