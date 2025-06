Wokalista Radiohead zabiera głos w sprawie Izraela i Palestyny: „Nie wspieram żadnej formy ekstremizmu”

Thom Yorke, frontman zespołów Radiohead i The Smile, opublikował poruszające oświadczenie dotyczące swojego stanowiska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Muzyk, znany z wyważonych i głęboko przemyślanych wypowiedzi, w emocjonalnym wpisie na mediach społecznościowych odniósł się do fali krytyki, jaka spadła na niego po koncercie w Melbourne w 2023 roku.

„Milczenie nie oznacza obojętności”

Yorke rozpoczął od przypomnienia sytuacji sprzed kilku miesięcy, kiedy to jego występ został zakłócony przez protestującego podczas solowego występu:

„Jakiś facet krzyczał do mnie z ciemności, kiedy szykowałem się do wykonania ostatniego utworu. To nie był najlepszy moment na rozmowę o katastrofie humanitarnej w Gazie.”