Wokalista Disturbed stwierdził, że mógłby uderzyć Rogera Watersa. Członek Pink Floyd komentuje 

Roger Waters zareagował na wypowiedzi Davida Draimana, frontmana zespołu Disturbed, po jego komentarzach w podcaście Billy’ego Corgana. Spór dotyczy przede wszystkim konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz politycznych wypowiedzi obu artystów, które od lat budzą kontrowersje.

Draiman oskarżył Watersa o „masową zdradę wobec Żydów na całym świecie” oraz zapowiedział, że mógłby go uderzyć, gdyby doszło do ich spotkania. Waters odpowiedział w ostrym tonie, publikując swoją reakcję w mediach społecznościowych.

Wypowiedź Davida Draimana

W trakcie podcastu „The Magnificent Others” prowadzonego przez Billy’ego Corgana, Draiman odniósł się do twórczości Watersa i jego stanowiska politycznego. W rozmowie stwierdził, że jego zdaniem Waters „zdradził” fanów Pink Floyd, a jego działania są „głębokim rozczarowaniem”.

W emocjonalnych wypowiedziach wokalista Disturbed dodał również, że:

dorastał na muzyce Pink Floyd

uważa obecne poglądy Watersa za skrajnie kontrowersyjne

nie wykluczałby fizycznej konfrontacji

Odpowiedź Rogera Watersa

Roger Waters odniósł się do słów Draimana w poście na platformie X, kierując swoje uwagi także do Billy’ego Corgana. W swojej wypowiedzi muzyk ostro skrytykował stanowisko rozmówców, określając Draimana w wyjątkowo mocnych słowach i oskarżając go o szerzenie nienawiści.

Waters podkreślił również, że konsekwentnie wspiera prawa człowieka i swoje stanowisko wobec konfliktu w Gazie, które od lat jest źródłem licznych kontrowersji i sporów medialnych.

Reakcja Draimana na odpowiedź Watersa

Po publikacji wpisu Watersa, Draiman ponownie zabrał głos, wyrażając rozczarowanie tonem odpowiedzi. Wskazał, że był otwarty na dialog, ale – jak stwierdził – dalsza dyskusja w takim tonie staje się trudna.

Muzyk Disturbed zaznaczył jednocześnie, że nadal jest gotów do rozmowy i apeluje o „pokój i dialog”, mimo głębokich różnic światopoglądowych.

Długoletni konflikt i tło sporu

Spór między artystami nie jest nowy. David Draiman już wcześniej krytykował Watersa, zarzucając mu antysemityzm i poparcie dla kontrowersyjnych ruchów politycznych.

Z kolei Roger Waters od lat konsekwentnie:

wspiera Palestynę i ruch BDS

krytykuje politykę Izraela

zabiera głos w sprawach praw człowieka

Jego wypowiedzi wielokrotnie wywoływały reakcje innych muzyków i organizacji, a także doprowadzały do debat na temat granic wolności słowa w muzyce i polityce.