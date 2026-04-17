Stanowski ostro o koncercie Kanye Westa: „Czy naprawdę w Polsce dojdzie do koncertu tego nazistowskiego śmiecia?”

Dyskusja wokół występu Kanye West w Polsce nabiera tempa

2026.04.17

opublikował:

Krzysztof Stanowski

Foto: YouTube Kanał Zero

Dyskusja wokół występu Kanye West w Polsce nabiera tempa. Po stanowisku rządu głos zabrał także Krzysztof Stanowski, który nie kryje oburzenia planowanym koncertem w Chorzowie.

Ostre słowa w stronę Ye

Na swoim kanale Kanał Zero Stanowski opublikował materiał dotyczący sprawy i w mocnych słowach skomentował całą sytuację:

„Czy naprawdę w Polsce dojdzie do koncertu tego nazistowskiego śmiecia? Ministerstwa odpowiadają na nasze pytania, ale to zwykła mowa-trawa. Może jednak ktoś by uderzył pięścią w stół?”

Reportaż i reakcja środowiska

Na Kanale Zero pojawił się również reportaż autorstwa Huberta Kłody. On także wyraził sprzeciw wobec organizacji koncertu i skierował zapytanie do Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Resort odpowiedział, że monitoruje sytuację, ale działa w granicach obowiązującego prawa i analizuje ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Politycy kontra koncert

Przypomnijmy, że wcześniej sprzeciw wobec występu Kanye West wyraziło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Marta Cienkowska.

Ich stanowisko jasno wskazuje, że działalność artysty — szczególnie jego kontrowersyjne wypowiedzi — budzi poważne zastrzeżenia.

Koncert nadal pod znakiem zapytania

Mimo rosnącej presji medialnej i politycznej, koncert na Stadion Śląski nadal widnieje w planach. Co ciekawe, sprzedaż biletów jeszcze nie ruszyła, co dodatkowo podsyca spekulacje.

