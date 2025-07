Wokalista Disturbed krytykuje Toma Morello za poparcie Kneecap. ” To haniebne”

fot. Rafał Kudyba

David Draiman, frontman zespołu Disturbed, otwarcie skrytykował gitarzystę Rage Against The Machine, Toma Morello, za publiczne wyrażenie poparcia dla kontrowersyjnej grupy hip-hopowej Kneecap. Draiman nazwał jego zachowanie „haniebnym” i oskarżył go o wspieranie retoryki antysemickiej.

Tom Morello porównuje Kneecap do Rage Against The Machine

W wywiadzie dla The Strombo Show, Tom Morello określił irlandzki zespół Kneecap jako “współczesne Rage Against The Machine”. Podkreślił, że muzycy „mówią prawdę władzy” i stanowczo odciął się od oskarżeń o terroryzm pod adresem grupy. W jego ocenie prawdziwym zagrożeniem są cierpienia dzieci w Strefie Gazy, a nie działalność artystyczna Kneecap.

Reakcja Draimana: „Czy moja rodzina się nie liczy?”

David Draiman, który ma żydowskie korzenie, stanowczo potępił słowa Morello. Na platformie X (dawniej Twitter) napisał:

„Haniebne. Naprawdę. Chciałbym powiedzieć, że jestem zaskoczony. Wygląda na to, że moja rodzina się nie liczy, gdy mój ‘przyjaciel’ pokazuje swoją cnotę, wspierając tych, którzy wspierają terror i podżegają do nienawiści wobec Żydów.”

Słowa te odbiły się szerokim echem w mediach i wśród fanów obu artystów.

Kneecap odpowiada: „Nie interesuje nas religia”

Zespół Kneecap nie pozostał obojętny na zarzuty. Na swoich profilach społecznościowych napisał:

„Nie interesuje nas, jaką ktoś wyznaje religię. Kochamy wszystkich porządnych ludzi. Ale jeśli ktoś uśmiecha się, podpisując bomby zrzucane na dzieci, to po prostu jest…. Proste. Wolna Palestyna.”

Kneecap: twórczość, polityka i oskarżenia o ekstremizm

Zespół Kneecap znany jest z otwartego wspierania sprawy palestyńskiej. Występy z flagami Hezbollah czy transparenty z hasłami „Zabij syjonistę” pojawiały się na ich koncertach, m.in. podczas Coachelli 2024. Członek zespołu, Mo Chara, został nawet oskarżony w Wielkiej Brytanii o działalność terrorystyczną, lecz sprawa nie zakończyła się wyrokiem.