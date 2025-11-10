Wojtek Mazolewski prezentuje album „Solo” i pierwszy singiel „My Works Of Art”

Foto: J. Domanski

Wojtek Mazolewski przedstawia swój nowy, solowy album „Solo” singlem „My Works Of Art”, który wyróżnia się spośród pozostałych kompozycji na krążku – to jedyny nieinstrumentalny utwór. Wyszeptany damsko-męskimi głosami wiersz na tle delikatnego pulsu basu i ambientowych smug prowadzi do subtelnej, chwytliwej melodii kontrabasu. Singiel wprowadza słuchacza w intymny, refleksyjny świat albumu, pokazując Mazolewskiego w solowej odsłonie, pełnej czułości i melodyjności kontrabasu.

Kontrabas w nowym wymiarze – solowy album Mazolewskiego

Choć kontrabas w jazzie tradycyjnie pełni rolę fundamentu rytmicznego, Mazolewski na „Solo” pokazuje jego melodyczny potencjał. Artysta odkrywa bogactwo brzmienia instrumentu, łącząc subtelne aranżacje harfy, fletu, instrumentów perkusyjnych oraz delikatnej elektroniki. Całość tworzy głęboką, refleksyjną opowieść muzyczną, która fascynuje od pierwszych taktów.

Intrygujące utwory na albumie „Solo”

Album zawiera m.in.:

„My Works Of Art” – intymny wiersz z subtelnym basem i ambientem

„Dark Ecology” – hipnotyczny groove nawiązujący do książki Timothy’ego Mortona

„Sylfy” – organiczne brzmienie kontrabasu z syntezatorowym anturażem

„Rodeo Spirit” – subtelny akustyczny gitarowy akompaniament

Gościnnie w nagraniach udział wzięła m.in. Marysia Osu – harfistka, która wystąpi z Mazolewskim na London Jazz Festival.

Profesjonalne brzmienie i współpraca z ekspertami

Album został wyprodukowany przez Wojtka Mazolewskiego i Wojtka Urbańskiego, wielokrotnie nagradzanego producenta i kompozytora, laureata Fryderyka. Mastering wykonał Ben Rawlins, zdobywca nagrody Grammy, co gwarantuje doskonałą jakość dźwięku.

Album „Solo” – refleksja i doświadczenie muzyczne

Płyta „Solo” zachęca do skupienia i namysłu, oferując doświadczenie podobne do medytacji. Delikatny puls, cisza i subtelne wibracje prowadzą do intensywnego, poetyckiego przeżycia estetycznego, odsłaniając złożoność natury i naszego w niej miejsca. Materiał powstał podczas pracy nad muzyką do spektaklu teatralnego „OK.NO (The Window)” w Teatrze Starym w Lublinie.

Trasa koncertowa Wojtka Mazolewskiego

Wojtek Mazolewski LIVE – wybrane koncerty:

15.11 – London Jazz Festival z Marysią Osu

16.11 – London Jazz Festival z Tryp Tych Tryo

21.11 – Bielsko-Biała z WMQ

25.11 – Sulęcin z WMQ

27-30.11 – Poznań, Szczecin, Warszawa (SOLO)

10-14.12 – Lublin, Kraków, Opole, Wrocław (SOLO/OK.NO)

20.12 – Gdańsk (SOLO)

Pre-order albumu „Solo”: plays.pl