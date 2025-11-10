CGM

Wojtek Mazolewski prezentuje album „Solo” i pierwszy singiel „My Works Of Art”

Intymne wprowadzenie w świat „Solo”

2025.11.10

opublikował:

Wojtek Mazolewski prezentuje album „Solo” i pierwszy singiel „My Works Of Art”

Foto: J. Domanski

Wojtek Mazolewski przedstawia swój nowy, solowy album „Solo” singlem „My Works Of Art”, który wyróżnia się spośród pozostałych kompozycji na krążku – to jedyny nieinstrumentalny utwór. Wyszeptany damsko-męskimi głosami wiersz na tle delikatnego pulsu basu i ambientowych smug prowadzi do subtelnej, chwytliwej melodii kontrabasu. Singiel wprowadza słuchacza w intymny, refleksyjny świat albumu, pokazując Mazolewskiego w solowej odsłonie, pełnej czułości i melodyjności kontrabasu.

Kontrabas w nowym wymiarze – solowy album Mazolewskiego

Choć kontrabas w jazzie tradycyjnie pełni rolę fundamentu rytmicznego, Mazolewski na „Solo” pokazuje jego melodyczny potencjał. Artysta odkrywa bogactwo brzmienia instrumentu, łącząc subtelne aranżacje harfy, fletu, instrumentów perkusyjnych oraz delikatnej elektroniki. Całość tworzy głęboką, refleksyjną opowieść muzyczną, która fascynuje od pierwszych taktów.

Intrygujące utwory na albumie „Solo”

Album zawiera m.in.:

  • „My Works Of Art” – intymny wiersz z subtelnym basem i ambientem

  • „Dark Ecology” – hipnotyczny groove nawiązujący do książki Timothy’ego Mortona

  • „Sylfy” – organiczne brzmienie kontrabasu z syntezatorowym anturażem

  • „Rodeo Spirit” – subtelny akustyczny gitarowy akompaniament

Gościnnie w nagraniach udział wzięła m.in. Marysia Osu – harfistka, która wystąpi z Mazolewskim na London Jazz Festival.

Profesjonalne brzmienie i współpraca z ekspertami

Album został wyprodukowany przez Wojtka Mazolewskiego i Wojtka Urbańskiego, wielokrotnie nagradzanego producenta i kompozytora, laureata Fryderyka. Mastering wykonał Ben Rawlins, zdobywca nagrody Grammy, co gwarantuje doskonałą jakość dźwięku.

Album „Solo” – refleksja i doświadczenie muzyczne

Płyta „Solo” zachęca do skupienia i namysłu, oferując doświadczenie podobne do medytacji. Delikatny puls, cisza i subtelne wibracje prowadzą do intensywnego, poetyckiego przeżycia estetycznego, odsłaniając złożoność natury i naszego w niej miejsca. Materiał powstał podczas pracy nad muzyką do spektaklu teatralnego „OK.NO (The Window)” w Teatrze Starym w Lublinie.

Trasa koncertowa Wojtka Mazolewskiego

Wojtek Mazolewski LIVE – wybrane koncerty:

  • 15.11 – London Jazz Festival z Marysią Osu

  • 16.11 – London Jazz Festival z Tryp Tych Tryo

  • 21.11 – Bielsko-Biała z WMQ

  • 25.11 – Sulęcin z WMQ

  • 27-30.11 – Poznań, Szczecin, Warszawa (SOLO)

  • 10-14.12 – Lublin, Kraków, Opole, Wrocław (SOLO/OK.NO)

  • 20.12 – Gdańsk (SOLO)

Pre-order albumu „Solo”: plays.pl

Tagi


Popularne newsy

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę
NEWS

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji
NEWS

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono
NEWS

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes
NEWS

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Polecane

CGM
Ozzy Osbourne planował nagrać nowy album tuż przed śmiercią

Ozzy Osbourne planował nagrać nowy album tuż przed śmiercią

Zakk Wylde wspomina ostatnie rozmowy z legendą heavy metalu

2 godziny temu

CGM
Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę ...

Raperka o konflikcie z Fagatą

2 godziny temu

CGM
„Pas i Mačka” – bałkańska kłótnia z polskim akcentem

„Pas i Mačka” – bałkańska kłótnia z polskim akcentem

Hitmacher i Julia Belei w nowym singlu

3 godziny temu

CGM
Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskojęzycznej artystki na Spotify 

Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskoję ...

„LUX” podbija Spotify

3 godziny temu

CGM
Blueface i Hazel-E oficjalnie razem. Spotykają się po wyjściu rapera z więzienia

Blueface i Hazel-E oficjalnie razem. Spotykają się po wyjściu rapera z ...

Nowy rozdział po odsiadce

3 godziny temu

CGM
OneRepublic wraca do Polski. Koncert w TAURON Arenie Kraków w czerwcu 2026

OneRepublic wraca do Polski. Koncert w TAURON Arenie Kraków w czerwcu ...

„From Europe With Love 2026” zawita do Polski

8 godzin temu