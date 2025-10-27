Szukaj
2025.10.27

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Włodi krytykuje ghostwriting w rapie

Włodi podczas rozmowy na Kanale Zero wypowiedział się bardzo stanowczo na temat zjawiska ghostwritingu w rapie. Artysta nie przebierał w słowach, wyraźnie podkreślając, że prawdziwy raper powinien pisać swoje teksty samodzielnie.

Jeżeli ktokolwiek korzysta w rapie z ghostwritingu, to w moim przekonaniu jest totalnym lamusem. Totalnym lamusem i radziłbym mu zmienić dziedzinę, bo nigdy nie wniesiesz siebie do tej muzyki, rapując czyjeś przemyślenia – powiedział Włodi.

Autentyczność to podstawa hip-hopu

Zdaniem rapera, autentyczność i szczerość są fundamentem kultury hip-hopowej. Kiedy artysta korzysta z pomocy ghostwritera, traci wiarygodność i kontakt z fanami. Włodi zaznaczył, że rap to forma ekspresji i szczerego przekazu, którego nie da się osiągnąć, jeśli ktoś wykonuje cudze słowa.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kanał Zero (@oficjalnezero)

