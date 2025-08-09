Wini przeprasza Tedego, nazywa go aroganckim dupkiem i zapewnia, że zawsze może do niego podbić

fot. P. Tarasewicz

Publiczne przeprosiny po dissie „88 Lajen”

Wini opublikował nagranie, w którym przeprasza Tedego za swoje wcześniejsze słowa i nagrania. W krótkim oświadczeniu raper mówi:

„Chciałbym oficjalnie cię najmocniej przeprosić. Jeżeli cię naprawdę uraziłem, to cię bardzo przepraszam. W ogóle nie miałem takiego zamiaru”.

Przeprosiny pojawiły się w kontekście trwającego konfliktu po premierze utworu „88 Lajen” autorstwa Tedego.

Podziękowania dla Jacka

Wini twierdzi także, że po dissie na Jacka odezwała się do niego pewna niewiasta, która stwierdziła, że podoba mu się jego numer i spędziła z nim kilka miłych chwil. „Wyobraź sobie, że napisała do mnie taka młoda dama, że napisałem fajną piosenkę. Tobie może się nie podobała, ale jej tak. I wyobraź sobie, że ona do mnie wpadła i się do siebie zbliżyliśmy. A ja nie jestem takim fajnym, przystojnym chłopakiem jak ty. I to mi się tak często nie przytrafia. Tak więc dla mnie była to swojego rodzaju gratka i za to ci dziękuje” – powiedział Winicjusz.

Od przeprosin i podziękowań do obrażania w jednej wypowiedzi