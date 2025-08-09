Szukaj
Wini przeprasza Tedego, nazywa go aroganckim dupkiem i zapewnia, że zawsze może do niego podbić

2025.08.09

opublikował:

fot. P. Tarasewicz

Publiczne przeprosiny po dissie „88 Lajen”

Wini opublikował nagranie, w którym przeprasza Tedego za swoje wcześniejsze słowa i nagrania. W krótkim oświadczeniu raper mówi:

„Chciałbym oficjalnie cię najmocniej przeprosić. Jeżeli cię naprawdę uraziłem, to cię bardzo przepraszam. W ogóle nie miałem takiego zamiaru”.

Przeprosiny pojawiły się w kontekście trwającego konfliktu po premierze utworu „88 Lajen” autorstwa Tedego.

Podziękowania dla Jacka

Wini twierdzi także, że po dissie na Jacka odezwała się do niego pewna niewiasta, która stwierdziła, że podoba mu się jego numer i spędziła z nim kilka miłych chwil.

„Wyobraź sobie, że napisała do mnie taka młoda dama, że napisałem fajną piosenkę. Tobie może się nie podobała, ale jej tak. I wyobraź sobie, że ona do mnie wpadła i się do siebie zbliżyliśmy. A ja nie jestem takim fajnym, przystojnym chłopakiem jak ty. I to mi się tak często nie przytrafia. Tak więc dla mnie była to swojego rodzaju gratka i za to ci dziękuje” – powiedział Winicjusz. 

W tej samej wypowiedzi, Wini ponownie uderza w Tedego, nazywając go „aroganckim dupkiem” i sugerując, że powinien udać się do lekarza. Wini sugeruje też, że jest odwrotnością swojego oponenta bo „Tede bardzo się lubi, a Wini od dawna bardzo siebie nie lubi”.

„Jak byśmy się gdzieś kiedyś zobaczyli to możesz smiało podbijać. Wiesz, że ja mam serduszko dla ciebie. Możemy sobie przybić piątkę. A jakbyś jeszcze kiedyś zmienił zdanie i chciał wpaść na rozmowę do samochodu, to też cię serdecznie zapraszam” – zakończył Wini. 

 

