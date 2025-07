Wieloletnia producentka „American Idol” została zamordowana. 22-latek zabił także jej męża

Świat muzyki i telewizji pogrążył się w żałobie po śmierci Robin Kaye – wieloletniej producentki muzycznej programu American Idol – oraz jej męża, muzyka Thomasa Deluki. Para została znaleziona martwa w swoim domu w dzielnicy Encino w Los Angeles. Zginęli w wyniku brutalnego ataku, który według władz miał miejsce 10 lipca 2025 roku.

Szczegóły tragedii: włamanie i morderstwo w domu w Encino

Policja w Los Angeles poinformowała, że do ich domu włamał się 22-letni Raymond Boodarian. Włamywacz wtargnął do rezydencji pod ich nieobecność, a po ich powrocie doszło do konfrontacji, która zakończyła się śmiercią obojga. Ciała odkryto dopiero kilka dni później po zgłoszeniu przez zaniepokojonych sąsiadów.

Aresztowanie sprawcy i postępowanie śledcze

Raymond Boodarian został aresztowany dwa dni po odnalezieniu ciał. Policja wykorzystała nagrania z kamer, dowody z miejsca zbrodni oraz relacje świadków. Motyw morderstwa wciąż nie został oficjalnie potwierdzony, a śledztwo pozostaje otwarte.

Kim była Robin Kaye?

Robin Kaye przez ponad 15 sezonów pełniła funkcję producentki muzycznej w programie American Idol. Współpracowała także przy takich produkcjach jak Buffy: Postrach wampirów, Lip Sync Battle oraz Miss Universe. Uważana była za kluczową postać w produkcji muzycznej popularnych programów rozrywkowych w USA.

Thomas Deluca – muzyk i mąż Robin Kaye

Thomas Deluca był uznanym muzykiem i producentem, znanym ze współpracy m.in. z Kid Rockiem. Tworzył także własną muzykę i cieszył się szacunkiem w branży jako artysta niezależny.