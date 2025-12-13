CGM

„Ty masz zakuty łeb, ja z wolnego wybiegu” – Paluch prezentuje pierwszy singiel z nowego albumu

Projekt jest kontynuacją wcześniejszych odsłon współpracy Palucha i Chrisa Carsona

2025.12.13

„Ty masz zakuty łeb, ja z wolnego wybiegu” – Paluch prezentuje pierwszy singiel z nowego albumu

Paluch  zapowiada nowy etap swojej kariery. Raper wraz z producentem Chrisem Carsonem wypuścił singiel „Z wolnego wybiegu”, który otwiera nadchodzący projekt PCC 3.0. To mocny, bezkompromisowy numer osadzony w ciężkim, memphisowym klimacie, charakterystycznym dla tego duetu.

„Z wolnego wybiegu” – manifest niezależności

Nowy utwór Palucha to wyraźny komentarz na temat wolności myślenia, rozwoju i niezależności. Raper zestawia osoby zamknięte w schematach z tymi, którzy potrafią wyjść poza narzucone granice. Tekst oparty jest na bezpośrednich linijkach i pewności siebie, która od lat definiuje twórczość artysty. „Z wolnego wybiegu” to numer, który idealnie wpisuje się w uliczny, surowy charakter Palucha, jednocześnie pokazując jego konsekwencję w budowaniu własnej drogi na scenie.

PCC 3.0 – czego możemy się spodziewać?

Singiel jest pierwszą zapowiedzią albumu PCC 3.0, którego premiera planowana jest na pierwszy kwartał 2026 roku. Wydawnictwo ukaże się nakładem BOR Records. Projekt ma być kontynuacją dobrze przyjętych wcześniejszych odsłon serii i ponownie połączyć bezkompromisowe linijki z ciężką, nowoczesną produkcją. Współpraca Palucha i Chrisa Carsona po raz kolejny potwierdza, że duet doskonale rozumie swoją wizję artystyczną i nie boi się stawiać na surowe, rapowe brzmienie.

