Szukaj
CGM

Twenty One Pilots pozywają chińskiego giganta

Rzecznik firmy stwierdził, że firma traktuje roszczenia poważnie

2025.09.11

opublikował:

Twenty One Pilots pozywają chińskiego giganta

foto: Jabari Jacobs

Twenty One Pilots oskarżają Temu o sprzedaż fałszywego merchu

Zespół Twenty One Pilots złożył pozew przeciwko chińskiemu gigantowi e-commerce Temu. Muzycy twierdzą, że platforma sprzedaje podróbki ich oficjalnych produktów, w tym plakaty, koszulki, kubki i skarpetki, które są praktycznie identyczne z tymi oferowanymi w oficjalnym sklepie zespołu.

Zarzuty w pozwie

Prawnicy zespołu wskazują, że działania Temu szkodzą znakom towarowym Twenty One Pilots, a sklep systematycznie wprowadza w błąd klientów, sprzedając kopie ich merchu. W dokumentach sądowych czytamy, że Temu to „prawdziwe bagno pełne produktów naruszających prawa autorskie i nielegalnych”.

Pozew zwraca uwagę również na inne nieprawidłowości: sprzedaż produktów zawierających ołów, wykorzystywanie pracy przymusowej, a nawet promowanie przemocy i homofobii poprzez niektóre produkty, takie jak koszulki z treściami wspierającymi gang MS-13.

Odpowiedź Temu

Rzecznik Temu stwierdził, że firma szanuje prawa własności intelektualnej i traktuje roszczenia poważnie, ale będzie bronić się przed bezpodstawnymi zarzutami.

Premiera nowego albumu Twenty One Pilots

Sprawa zbiegła się w czasie z nadchodzącą premierą albumu „Breach”, który ukaże się 12 września. Fani mogą uczestniczyć w globalnych odsłuchach albumu w niezależnych sklepach muzycznych na całym świecie.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków
NEWS

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł
NEWS

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł

Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec
NEWS

Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko
NEWS

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko

Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało
NEWS

Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało

Roztańczony Narodowy także w telewizji. Poznaliśmy szczegóły transmisji
NEWS

Roztańczony Narodowy także w telewizji. Poznaliśmy szczegóły transmisji

System Of A Down w 2026 r. w Polsce
NEWS

System Of A Down w 2026 r. w Polsce

Polecane

CGM
Bedoes apeluje o jedność po ataku rosyjskich dronów na Polskę: „Nie dajmy się skłócić”

Bedoes apeluje o jedność po ataku rosyjskich dronów na Polskę: „ ...

Raper komentuje sytuację po ataku dronów

2 godziny temu

CGM
Kelly Osbourne o radzeniu sobie z żałobą. „Znalazłam coś, co naprawdę mnie uszczęśliwia!”

Kelly Osbourne o radzeniu sobie z żałobą. „Znalazłam coś, co nap ...

Kelly otwarcie mówi o tym, jak powoli wraca do normy po śmierci ojca

3 godziny temu

CGM
Dua Lipa oddaje hołd Aerosmith w Bostonie z coverem „I Don’t Want To Miss A Thing”

Dua Lipa oddaje hołd Aerosmith w Bostonie z coverem „I Don’t Want To M ...

Kolejny hołd na trasie Radical Optimism

3 godziny temu

CGM
Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Sk ...

Skolim ujawnia gigantyczne zarobki po sierpniowym maratonie koncertowym

3 godziny temu

CGM
Sobel miał poważny wypadek i czeka go operacja. „Pojawiły się problemy neurologiczne”

Sobel miał poważny wypadek i czeka go operacja. „Pojawiły się pr ...

"Zamiast sceny czeka mnie weekend w szpitalnym łóżku"

5 godzin temu

CGM
Pharrell Williams i Andrea Bocelli współreżyserami historycznego koncertu w Watykanie

Pharrell Williams i Andrea Bocelli współreżyserami historycznego konce ...

Na Placu świętego Piotra wystąpią m.in. The Clipse

5 godzin temu