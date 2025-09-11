Twenty One Pilots pozywają chińskiego giganta

foto: Jabari Jacobs

Twenty One Pilots oskarżają Temu o sprzedaż fałszywego merchu

Zespół Twenty One Pilots złożył pozew przeciwko chińskiemu gigantowi e-commerce Temu. Muzycy twierdzą, że platforma sprzedaje podróbki ich oficjalnych produktów, w tym plakaty, koszulki, kubki i skarpetki, które są praktycznie identyczne z tymi oferowanymi w oficjalnym sklepie zespołu.

Zarzuty w pozwie

Prawnicy zespołu wskazują, że działania Temu szkodzą znakom towarowym Twenty One Pilots, a sklep systematycznie wprowadza w błąd klientów, sprzedając kopie ich merchu. W dokumentach sądowych czytamy, że Temu to „prawdziwe bagno pełne produktów naruszających prawa autorskie i nielegalnych”.

Pozew zwraca uwagę również na inne nieprawidłowości: sprzedaż produktów zawierających ołów, wykorzystywanie pracy przymusowej, a nawet promowanie przemocy i homofobii poprzez niektóre produkty, takie jak koszulki z treściami wspierającymi gang MS-13.

Odpowiedź Temu

Rzecznik Temu stwierdził, że firma szanuje prawa własności intelektualnej i traktuje roszczenia poważnie, ale będzie bronić się przed bezpodstawnymi zarzutami.

Premiera nowego albumu Twenty One Pilots

Sprawa zbiegła się w czasie z nadchodzącą premierą albumu „Breach”, który ukaże się 12 września. Fani mogą uczestniczyć w globalnych odsłuchach albumu w niezależnych sklepach muzycznych na całym świecie.