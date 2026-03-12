Trzeci podejrzany w sprawie napadu na dom 6ix9ine’a w końcu aresztowany

fot. Instagram.com

6ix9ine padł ofiarą brutalnego napadu na swoją rezydencję na Florydzie w listopadzie 2025 roku. Zamaskowani napastnicy skradli luksusowe dobra i wzięli jego matkę jako zakładniczkę. Po miesiącach śledztwa policja aresztowała trzeciego podejrzanego.

Napad na dom 6ix9ine’a w listopadzie 2025

W listopadzie ubiegłego roku kilku zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do domu 6ix9ine na Florydzie. Podczas napadu skradziono cenne przedmioty rapera i jego luksusowe dobra, a jego matka została przetrzymywana jako zakładniczka.

Pierwszym zatrzymanym w grudniu był Pedro Rodriguez, oskarżony o napad z użyciem broni, fałszywe uwięzienie, kradzież z włamaniem oraz posiadanie marihuany z zamiarem sprzedaży. W lutym aresztowano drugiego podejrzanego, Sergio Andrade, również oskarżonego o napad z użyciem broni, fałszywe uwięzienie i kradzież z włamaniem.

Aresztowanie trzeciego podejrzanego

Według doniesień CBS12, trzecim aresztowanym jest 19-letni Miguel Candelario Garcia. Śledczy odtworzyli wiadomości tekstowe między Rodriguezem a Andrade, w których rzekomo omawiali plan napadu i zastanawiali się, czy Garcia poradzi sobie z całością zadania.

Podczas przeszukania mieszkania Rodrígueza znaleziono skrzynię pełną skradzionych przedmiotów, w tym luksusowe torby należące do dziewczyny 6ix9ine. Znaleziono również broń używaną podczas włamania.

Reakcja 6ix9ine’a

Po napadzie 6ix9ine publicznie skrytykował sprawców na mediach społecznościowych:

„Moja mama ma 60 lat. Wiecie, że zwykle jestem w domu, ale wtedy wyszedłem do pracy i oni wykorzystali okazję… To było słabe.”

Raper podkreślił, że napastnicy wykorzystali fakt, iż był nieobecny, by przeprowadzić napad, co według niego było wyjątkowo bezczelne.