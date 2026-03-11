Tribbs wyjechał do Londynu i od razu zaczał pracować z brytyjskimi gwiazdami. Jedną z nich jest Cher Lloyd

CGM

2026.03.11

fot. mat. pras.

Tribbs, producent, songwriter i DJ, znany z roli trenera w 9. edycji „The Voice Kids”, właśnie rozpoczął nowy etap kariery w Londynie. Po ogłoszeniu przeprowadzki do brytyjskiej stolicy pod koniec stycznia 2026 roku, artysta szybko wkroczył w środowisko muzyczne UK, pracując ze znanymi nazwiskami, takimi jak Cher Lloyd, Professor Green, Zak Abel i Charlotte Haining.

Współpraca z Cher Lloyd – symboliczny „full circle moment”

Tribbs nie ukrywa, że sesje z Cher Lloyd mają dla niego szczególne znaczenie. Brytyjska wokalistka, znana z hitów takich jak “Swagger Jagger” czy “Want U Back”, była inspiracją dla Tribbsa wiele lat temu. Teraz współpraca w londyńskim studiu stanowi dowód na szybkie wejście polskiego producenta do międzynarodowego obiegu muzycznego.

Dwutorowa kariera: Polska i Wielka Brytania

Mimo przeprowadzki do Londynu, Tribbs nie rezygnuje z polskich projektów. Jako trener w „The Voice Kids” nadal jest obecny w telewizji, a jednocześnie buduje swoją obecność w londyńskich studiach nagraniowych. Polska pozostaje dla niego zapleczem medialnym, natomiast Londyn staje się kreatywną bazą dla rozwoju międzynarodowej kariery.

Praca z brytyjskimi artystami

W Londynie Tribbs współpracuje z artystami różnych gatunków – od mainstreamowego rapu i popu po scenę elektroniczną. Professor Green z hitami jak “Read All About It”, Zak Abel z ponad 200 mln globalnych streamów, oraz Charlotte Haining, rozpoznawalny głos brytyjskiej sceny elektronicznej i klubowej, to tylko niektóre z nazwisk, z którymi artysta już pracował.

Międzynarodowe sukcesy Tribbsa

Tribbs wchodzi na rynek brytyjski jako artysta z imponującym dorobkiem:

  • 1,26 miliarda streamów

  • 4,59 mln miesięcznych słuchaczy na Spotify

  • 1,05 miliarda wyświetleń wideo

  • 2,83 mln Shazamów

  • współprace i remiksy dla Meghan Trainor, Alok, Alan Walker, Sam Feldt, R3HAB, Oliver Heldens, Rudimental i Becky Hill

Dzięki tym osiągnięciom Londyn staje się dla Tribbsa logicznym krokiem w kierunku międzynarodowej kariery.

Londyn jako nowa scena Tribbsa

Codzienność artysty to teraz kilka dni w Polsce przy „The Voice Kids”, a reszta czasu w Londynie, gdzie liczy się muzyka, sesje nagraniowe i rozwój kariery w międzynarodowym środowisku. Londyn nie jest dla Tribbsa tylko tłem – stał się jego nową sceną.

