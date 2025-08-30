Tribbs zaprezentował remix klasyka „Ale to już było” Maryli Rodowicz

fot. mat. pras.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii polskiej muzyki powraca w nowej, energetycznej wersji. „Ale to już było”, legendarna piosenka Maryli Rodowicz, zyskuje nową jakość dzięki połączeniu sił z jednym z najciekawszych producentów współczesnej sceny muzycznej, Tribbsem.

Spotkanie dwóch muzycznych pokoleń

Wersja utworu, która od dekad towarzyszy Polakom, w tej odsłonie nabiera zupełnie nowego charakteru. Tribbs, twórca pełnych energii, tanecznych brzmień, wprowadza do klasyka house’owy vibe, wzbogacając go o pulsujący bas i nowoczesne rytmy. To połączenie klasyki z nowoczesnością, które sprawia, że piosenka zyskuje nowe życie. Idealne na parkiety klubowe, ale również dla tych, którzy wspominają oryginał z sentymentem.

Spotkanie dwóch muzycznych pokoleń – legendy polskiej estrady, Maryli Rodowicz, i producenta, który nie boi się wyznaczać nowych trendów, to prawdziwa muzyczna rewolucja.