Trent Reznor sugeruje koniec tras koncertowych Nine Inch Nails

Trent Reznor, lider zespołu Nine Inch Nails, zaskoczył fanów w Tulsy w stanie Oklahoma, sugerując, że może to być koniec tras koncertowych grupy. Podczas występu 27 lutego w BOK Center artysta powiedział:

„Nie wiem, czy będziemy jeszcze koncertować po tej trasie, ale jestem dumny z tego, co teraz robimy i bardzo wdzięczny, że spędzacie z nami wieczór”.

Wspomnienia z początków kariery

Reznor wspomniał również swój występ sprzed wielu lat, kiedy Nine Inch Nails supportowali Petera Murphy’ego w Cain’s Ballroom, w sali mieszczącej 1 800 osób. Tam doznał „momentu afirmującego życie”, gdy jeden z fanów krzyczał teksty do „Head Like a Hole” – klasycznego utworu z debiutanckiego albumu Pretty Hate Machine z 1989 roku.

Nowy album Nine Inch Nails

Tego samego dnia zespół wydał album towarzyszący ścieżce dźwiękowej do filmu Tron: Ares, zatytułowany Tron Ares: Divergence. To kontynuacja pierwszej ścieżki do filmu TRON: Ares, stworzonej przez laureatów Oscara Reznora i Atticusa Rossa i przypisywanej Nine Inch Nails, która zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200.

Dziedzictwo i wpływ NIN

Zespół Nine Inch Nails na stałe zapisał się w historii muzyki industrialnej, a album Pretty Hate Machine wprowadził nowy nurt cięższej muzyki z elementami syntezatorów, choć osiągnął dopiero 75. miejsce na Billboard 200. W sumie grupa miała 18 albumów w notowaniu wszystkich gatunków, w tym dwie pozycje numer 1: The Fragile (1999) i With Teeth (2015).

Trasa Peel It Back

Reznor i jego zespół kontynuują drugą część trasy Peel It Back, która zakończy się 16 marca w Golden 1 Center w Sacramento, Kalifornia. Pierwsza część trasy rozpoczęła się 15 czerwca 2025 roku w Dublinie i zakończyła dwoma koncertami w Kia Forum w Los Angeles we wrześniu zeszłego roku.