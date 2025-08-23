Tom Morello o przerwanej trasie Rage Against The Machine. Czy zespół powróci jeszcze do koncertowania?

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Tom Morello o odwołanych koncertach Rage Against The Machine i przyszłości zespołu

Rage Against The Machine rozpoczęli w 2022 roku długo wyczekiwaną trasę “Public Service Announcement Tour”, która miała potrwać do 2023 roku. Niestety, plany zespołu zostały pokrzyżowane po tym, jak Zack de la Rocha podczas drugiego koncertu w Chicago 11 lipca zerwał ścięgno Achillesa.

Mimo urazu wokalista wystąpił jeszcze na 17 koncertach, siedząc na scenie, jednak w październiku 2022 roku formacja była zmuszona odwołać swoje występy w Wielkiej Brytanii i Europie.

Tom Morello o trudnej decyzji

W rozmowie z radiem Q101 (WKQX) z Chicago, gitarzysta Tom Morello zdradził kulisy decyzji o odwołaniu trasy:

„Ironią było to, że sam przed trasą zerwałem Achillesa. Chodziłem na próby o kulach. Pomyślałem sobie: miałbym operację na otwartym sercu i i tak nie odwołałbym koncertu. Show musi trwać”.

Dodał również:

„Zack był w świetnej formie. Wszyscy robili, co mogli, by to się udało. Ale czasem takie rzeczy się zdarzają. Zerwałem ścięgno, widział moją walkę z tym urazem. Dokończyliśmy trasę po USA, a później niestety musieliśmy odwołać resztę koncertów”.

Przyszłość Rage Against The Machine wciąż niepewna

Od tamtej pory losy zespołu są niejasne. Podczas ceremonii Rock and Roll Hall of Fame, gdzie Rage Against The Machine zostali wprowadzeni do panteonu rocka, Tom Morello pojawił się sam, co tylko spotęgowało spekulacje o dalszej przyszłości grupy.