To nie mogło skończyć się inaczej. D4vd zatrzymany w sprawie śmierci swoje 14-letniej dziewczyny

Prawnicy reprezentujący muzyka stanowczo zaprzeczają zarzutom

2026.04.17

D4vd

Po wielu miesiącach dochodzenia, D4vd został zatrzymany przez policję w Los Angeles w związku z podejrzeniem udziału w sprawie śmierci Celeste Rivas. Według informacji przekazanych przez służby, muzyk trafił do aresztu w czwartek wieczorem, po działaniach jednostki zajmującej się poważnymi przestępstwami.

Zatrzymanie przez specjalną jednostkę policji

Funkcjonariusze LAPD mieli pojawić się w rezydencji artysty w Hollywood w godzinach popołudniowych. Po przeprowadzeniu czynności na miejscu D4vd został wyprowadzony przez policję i przewieziony do aresztu hrabstwa Los Angeles.

Nagrania opublikowane przez media pokazują moment zatrzymania i transportu artysty przez funkcjonariuszy.

Prokuratura analizuje dowody

Prokuratura hrabstwa Los Angeles poinformowała, że sprawa jest na etapie analizy materiału dowodowego. Dopiero na tej podstawie zostanie podjęta decyzja, czy formalnie zostaną postawione zarzuty.

Na ten moment D4vd nie został oskarżony ani postawiony w stan aktu oskarżenia.

Obrona artysty: „Jest niewinny”

Prawnicy reprezentujący muzyka stanowczo zaprzeczają zarzutom. W oświadczeniu przekazali, że ich klient nie miał związku z przestępstwem i będzie aktywnie bronił swojej niewinności.

Podkreślili również, że w sprawie nie zapadł żaden wyrok ani formalny akt oskarżenia.

Szokujące ustalenia śledztwa

Śledztwo dotyczy śmierci 14-letniej Celeste Rivas. Według dotychczasowych ustaleń służb, ciało dziewczyny zostało odnalezione w bagażniku samochodu Tesla należącego do D4vd. Zwłoki miały znajdować się tam przez dłuższy czas, zanim zostały odkryte przez pracowników firmy zajmującej się odholowanymi pojazdami.

Okoliczności tej sprawy wciąż są szczegółowo badane przez śledczych.

Co dalej?

Na tym etapie sprawa pozostaje otwarta. Decyzja prokuratury będzie kluczowa dla dalszego biegu postępowania i ewentualnego postawienia zarzutów.

