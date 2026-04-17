Organizatorzy koncertu Kanye Westa wydali oświadczenie. Pre-rejestrację na bilety na koncert Ye wypełniło blisko 100 000 Polaków

W związku z rosnącą dyskusją wokół planowanego koncertu Kanye West w Polsce, organizator wydarzenia zabrał oficjalny głos. Podkreślono, że sytuacja jest traktowana z pełną powagą, a dialog ze wszystkimi stronami pozostaje kluczowy.
Ogromne zainteresowanie koncertem
Już na etapie zapowiedzi wydarzenia widać ogromne zainteresowanie fanów. Pre-rejestrację na koncert wypełniło blisko 100 tysięcy osób w niecałą dobę. Dodatkowo spontanicznie powstała petycja, w której sympatycy artysty apelują o realizację wydarzenia.
To pokazuje, że mimo kontrowersji wokół Kanye West, jego popularność w Polsce pozostaje bardzo wysoka.
Organizator: „Traktujemy sytuację bardzo poważnie”
Organizator koncertu zaznacza, że jest świadomy obaw i głosów krytyki, szczególnie w kontekście wcześniejszych wypowiedzi artysty:
„Z pełną powagą traktujemy wszystkie głosy niepokoju, które pojawiają się w związku z wcześniejszymi wypowiedziami i zachowaniem artysty.”
Podkreślono również wyraźnie:
„Antysemityzm, mowa nienawiści i jakakolwiek forma wykluczenia są całkowicie sprzeczne z wartościami, które powinny towarzyszyć wydarzeniom artystycznym.”
Deklaracja skruchy i gotowość do dialogu
Według przekazanych informacji, Kanye West jest świadomy sytuacji i wyraża gotowość do rozmów z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w debatę publiczną.
Organizator wskazuje, że artysta w ostatnim czasie deklarował skruchę oraz chęć podjęcia działań naprawczych:
„Wierzymy, że zmiana jest możliwa, jeśli towarzyszą jej odpowiedzialność, refleksja i konkretne działania.”
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
Kluczowym elementem przygotowań ma być zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz uwzględnienie wrażliwości społecznej wokół wydarzenia:
„Dołożymy wszelkich starań, aby planowany koncert odbył się w atmosferze bezpieczeństwa i szacunku.”
Organizator podkreśla również stały kontakt z partnerami oraz dbałość o najwyższe standardy realizacyjne.
Fani czekali na ten moment latami
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dla wielu osób w Polsce będzie to pierwszy koncert Kanye West od ponad dekady. To dodatkowo wzmacnia emocje i skalę zainteresowania wydarzeniem.
Podsumowanie
Sytuacja wokół koncertu Kanye West w Polsce pozostaje napięta, jednak organizator deklaruje otwartość na dialog i odpowiedzialne podejście do organizacji wydarzenia. Kluczowe będą najbliższe tygodnie i ewentualne rozmowy z instytucjami publicznymi.
Oświadczenie Kanye Westa