Organizatorzy koncertu Kanye Westa wydali oświadczenie. Pre-rejestrację na bilety na koncert Ye wypełniło blisko 100 000 Polaków

"Traktujemy sytuację bardzo poważnie"

2026.04.17

W związku z rosnącą dyskusją wokół planowanego koncertu Kanye West w Polsce, organizator wydarzenia zabrał oficjalny głos. Podkreślono, że sytuacja jest traktowana z pełną powagą, a dialog ze wszystkimi stronami pozostaje kluczowy.

Ogromne zainteresowanie koncertem

Już na etapie zapowiedzi wydarzenia widać ogromne zainteresowanie fanów. Pre-rejestrację na koncert wypełniło blisko 100 tysięcy osób w niecałą dobę. Dodatkowo spontanicznie powstała petycja, w której sympatycy artysty apelują o realizację wydarzenia.

To pokazuje, że mimo kontrowersji wokół Kanye West, jego popularność w Polsce pozostaje bardzo wysoka.

Organizator: „Traktujemy sytuację bardzo poważnie”

Organizator koncertu zaznacza, że jest świadomy obaw i głosów krytyki, szczególnie w kontekście wcześniejszych wypowiedzi artysty:

„Z pełną powagą traktujemy wszystkie głosy niepokoju, które pojawiają się w związku z wcześniejszymi wypowiedziami i zachowaniem artysty.”

Podkreślono również wyraźnie:

„Antysemityzm, mowa nienawiści i jakakolwiek forma wykluczenia są całkowicie sprzeczne z wartościami, które powinny towarzyszyć wydarzeniom artystycznym.”

Deklaracja skruchy i gotowość do dialogu

Według przekazanych informacji, Kanye West jest świadomy sytuacji i wyraża gotowość do rozmów z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w debatę publiczną.

Organizator wskazuje, że artysta w ostatnim czasie deklarował skruchę oraz chęć podjęcia działań naprawczych:

„Wierzymy, że zmiana jest możliwa, jeśli towarzyszą jej odpowiedzialność, refleksja i konkretne działania.”

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Kluczowym elementem przygotowań ma być zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz uwzględnienie wrażliwości społecznej wokół wydarzenia:

„Dołożymy wszelkich starań, aby planowany koncert odbył się w atmosferze bezpieczeństwa i szacunku.”

Organizator podkreśla również stały kontakt z partnerami oraz dbałość o najwyższe standardy realizacyjne.

Fani czekali na ten moment latami

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dla wielu osób w Polsce będzie to pierwszy koncert Kanye West od ponad dekady. To dodatkowo wzmacnia emocje i skalę zainteresowania wydarzeniem.

Podsumowanie

Sytuacja wokół koncertu Kanye West w Polsce pozostaje napięta, jednak organizator deklaruje otwartość na dialog i odpowiedzialne podejście do organizacji wydarzenia. Kluczowe będą najbliższe tygodnie i ewentualne rozmowy z instytucjami publicznymi.

Oświadczenie Kanye Westa

