The Weeknd i Anitta prezentują „Rio” na żywo w Brazylii. Spektakularny debiut na stadionie

The Weeknd po raz pierwszy zaprezentował na żywo swój nowy utwór „Rio”, nagrany wspólnie z Anitta. Premiera odbyła się podczas koncertu w Rio de Janeiro, w ramach trasy „After Hours til Dawn”, która bije rekordy popularności na całym świecie.

„Rio” – debiut na stadionie w Rio de Janeiro

Premiera utworu miała miejsce na stadionie Estádio Olímpico Nilton Santos, gdzie The Weeknd wystąpił przed tysiącami fanów. Publiczność była świadkiem wyjątkowego widowiska, w którym udział wzięła także Anitta.

Występ został wzbogacony o efekty pirotechniczne, tancerzy oraz rozbudowaną scenografię, co nadało mu charakter pełnego spektaklu muzycznego.

Wizualne show i animowany film

Podczas wykonania „Rio” The Weeknd zaprezentował również animowany film w tle, wyreżyserowany przez znanego twórcę kina grozy Takashiego Miike. Całość stworzyła unikalne połączenie muzyki, filmu i performance’u scenicznego.

Na scenie pojawili się tancerze w czerwonych pelerynach, którzy oddzielali artystów na wybiegowej konstrukcji sceny, podkreślając dramatyczny klimat występu.

Współpraca The Weeknd i Anitta

„Rio” to już druga współpraca artystów. Wcześniej The Weeknd i Anitta wydali wspólny utwór „São Paulo”, który również czerpał z latynoskich brzmień i klubowej energii.

Nowy singiel łączy rytmy Ameryki Południowej z charakterystycznym, głębokim wokalem The Weeknd oraz popową energią Anitty.

Tekst i klimat utworu „Rio”

W warstwie lirycznej „Rio” opowiada o intensywnych relacjach i życiu na granicy ryzyka. Wokal The Weeknd utrzymany jest w melancholijnym tonie, kontrastując z dynamiczną, taneczną produkcją.

Utwór podkreśla motywy emocji, pokus i życia w świecie pełnym niebezpieczeństw.

Rekordowa trasa „After Hours til Dawn”

Trasa koncertowa The Weeknd „After Hours til Dawn” rozpoczęła się w 2022 roku i stała się jednym z największych tournée w historii muzyki. Do tej pory artysta zagrał ponad 150 koncertów i sprzedał miliony biletów na całym świecie.

Według danych branżowych trasa przekroczyła przychody na poziomie ponad miliarda dolarów, co czyni ją jedną z najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii.

The Weeknd w nowej erze kariery

Nowy utwór „Rio” pojawia się w momencie, gdy The Weeknd sugeruje możliwość zakończenia kariery pod swoim scenicznym pseudonimem. Artysta wcześniej zapowiadał, że jego obecna era może być jedną z ostatnich.

Jednocześnie jego wcześniejsze utwory, takie jak „Blinding Lights”, nadal biją rekordy popularności w serwisach streamingowych.