The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”

Jak charakterystyczny chłopak zmienił się przez niemal trzy dekady?

2025.09.01

opublikował:

fot. kadr z wideo

Kiedy pod koniec 1998 r. The Offspring publikowali wideo do pierwszego singla zapowiadającego „Americanę”, mieli już na swoim koncie doceniony przez słuchaczy album „Smash”. Mimo wszystko dla wielu dzisiejszych fanów grupy to właśnie klip do „Pretty Fly (For A White Guy)” był pierwszym zetknięciem z kalifornijską grupą.

O sukcesie singla, a także całej „Americany” zdecydował oczywiście sam utwór, choć trzeba przyznać, że to jeden z tych przypadków, w których teledysk jest nierozerwalnie kojarzony z piosenką. Duża w tym zasługa charakterystycznego aktora Guya Cohena i jego niepodrabianej stylówki z niebieską koszulką, łańcuchem, czerwoną czapką i okularami.

Co Guy Cohen robił po teledysku The Offspring?

Cohen nie zrobił spektakularnej kariery. Według informacji dostępnych w serwisie Filmweb zagrał „kolesia oklejonego taśmach” z produkcji „Wszystkie chwyty dozwolone” (2000) oraz „stażystę w wypożyczalni samochodów” w „Wyścigu szczurów” (2001).

Po niemal 30 latach od premiery „Pretty Fly” Cohen i The Offspring ponownie połączyli siły. Aktor dołączył do grupy podczas koncertu w hali Kia Forum w Los Angeles. Choć wizualnie trochę się zmienił, tańczy jak kiedyś.

Przypominamy, że 26 października The Offspring wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie. Niestety, Guy Cohen raczej nie pojawi się na tym koncercie.

 

Post udostępniony przez The Offspring (@offspring)

 

Post udostępniony przez The Offspring (@offspring)

