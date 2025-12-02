The Game’a nieco poniosło. Na imprezie urodzinowej wezwał do uwolnienia Diddy’ego i R. Kelly’ego (Video)

The Game zabiera głos podczas urodzin

The Game wzbudził spore emocje podczas swojej urodzinowej imprezy w Hollywood. Artysta chwycił mikrofon i publicznie wezwał do uwolnienia P. Diddy’ego oraz R. Kelly’ego z więzienia. Wydarzenie miało miejsce 29 listopada 2025 roku, a nagrania z imprezy trafiły do mediów i są szeroko komentowane w sieci.

Kontrowersyjny przekaz

Według materiałów udostępnionych przez TMZ, The Game nie tylko wyraził wsparcie dla Diddy’ego i R. Kelly’ego, ale także w żartobliwy sposób odniósł się do kontrowersyjnych wątków związanych z ich procesami, w tym do spraw dotyczących baby oil i urynacji. W trakcie przemówienia słychać fragmenty muzyki R. Kelly’ego, a sam raper dodał:

„Free all the freaky homies!!!”

Wideo z imprezy pokazuje również, że The Game bawił się w towarzystwie przyjaciół, tańcząc i paląc podczas imprezy.

Aktualny status Diddy’ego i R. Kelly’ego

Obecnie sytuacja prawna obu artystów jest diametralnie różna. Diddy, według niektórych doniesień medialnych, może liczyć na wcześniejsze zwolnienie z więzienia i potencjalny prezydencki ułaskawienie od Donalda Trumpa. Jego oficjalna data zwolnienia zaplanowana jest na czerwiec 2028 roku.

R. Kelly natomiast będzie musiał poczekać znacznie dłużej. Obecne wyroki przewidują, że raper pozostanie w więzieniu do 2045 roku, mając wówczas 79 lat. W świetle tego The Game wzywając do uwolnienia artysty, wyraźnie ignoruje realny stan prawny.

Reakcje fanów i mediów

Nagrania z urodzin The Game szybko obiegły media i portale społecznościowe. Fani komentują zarówno jego stanowisko, jak i kontrowersyjne żarty dotyczące procesów Diddy’ego i R. Kelly’ego. W sieci pojawiły się mieszane opinie – od wsparcia dla artysty, po krytykę, że temat jest delikatny i nie powinien być przedmiotem żartów.

