The Black Keys wracają z singlem „You Got To Lose” i zapowiadają album „Peaches!”

Premiera krążka została zaplanowana na 1 maja 2026 roku

2026.02.11

Zdobywcy GRAMMY®, duet The Black Keys, powracają z nowym singlem „You Got To Lose”, który zapowiada ich nadchodzący album „Peaches!”. Premiera krążka została zaplanowana na 1 maja 2026. Towarzyszący utworowi teledysk wyreżyserował E.J. McLeavey-Fisher, a w klipie zespół występuje podczas niespodziewanego koncertu w legendarnym klubie Hernando’s Hide-A-Way w Memphis.

„Peaches!” – najbardziej naturalny album w historii zespołu

„Peaches!” to czternasta płyta w dorobku The Black Keys, zawierająca 10 utworów pełnych surowej energii i brzmienia charakterystycznego dla zespołu. Wokalista Dan Auerbach opisuje album jako swoje najbardziej naturalne nagrania od debiutu „The Big Come Up” (2002).

Proces powstawania albumu był mocno osobisty – Dan Auerbach opiekował się swoim ojcem, u którego zdiagnozowano raka przełyku. Jak wspomina, muzyka stała się dla niego formą odreagowania i wsparcia emocjonalnego:

„Nie nagrywaliśmy płyty, po prostu jammowaliśmy, robiliśmy coś dla siebie. Powstawało coś pierwotnego – krzyczeliśmy, przechodząc przez trudne chwile. Choroba mojego taty sprawiła, że chciałem po prostu pokrzyczeć.”

Surowe brzmienie i jam sessions

Album został nagrany w partyznackim, kameralnym stylu – muzycy grali razem w tym samym pomieszczeniu, rzadko korzystając z dogrywek. Po raz pierwszy od czasu „Magic Potion” (2006), duet odpowiadał także za miks materiału.

„Wszystko rejestrowaliśmy na żywo, bez rozdzielania instrumentów, nawet wokalu. Czasem źle znaczy dobrze – udało nam się uzyskać surowe, brudne brzmienie” – mówi Patrick Carney, perkusista zespołu.

Inspiracje i powrót do korzeni

Wiele utworów na „Peaches!” wywodzi się z pasji Dana i Patricka do kolekcjonowania płyt winylowych. Obaj organizowali tzw. Record Hang DJ-set, podczas których grali ulubione „czterdziestki piątki” na żywo.

Okładkę albumu wykonał kultowy William Eggleston, natomiast projekt graficzny przygotował Michael Carney, brat Patricka. Album będzie dostępny w formatach: winyl, CD, kaseta i cyfrowo.

Tracklista „Peaches!”:

  1. Where There’s Smoke, There’s Fire

  2. Stop Arguing Over Me

  3. Who’s Been Foolin’ You

  4. It’s a Dream

  5. Tomorrow Night

  6. You Got To Lose

  7. Tell Me You Love Me

  8. She Does It Right

  9. Fireman Ring the Bell

  10. Nobody But You Baby

20 lat sukcesów i nagród GRAMMY®

The Black Keys, tworzeni przez Dana Auerbacha (wokal, gitara) i Patricka Carneya (perkusja), zdobyli ponad 5 nagród GRAMMY®, sprzedali ponad 10 milionów płyt i zagrali niezliczone wyprzedane koncerty. W dorobku mają albumy takie jak:

  • „Thickfreakness” (2003)

  • „Magic Potion” (2006)

  • „Attack & Release” (2008)

  • „Brothers” (2010) – podwójna platyna, GRAMMY® za Najlepszy album alternatywny, hit „Tighten Up”

  • „El Camino” (2011) – podwójna platyna, trzy nagrody GRAMMY®

  • „Turn Blue” (2014) – złoty longplay, top 10 Billboard 200

  • „No Rain, No Flowers” (2025) – 13. album studyjny, nominacja do GRAMMY® w kategorii Producent roku

The Black Keys pozostają wierni swojemu stylowi, łącząc surowe brzmienie, jam sessions i rockowe rytmy, współpracując przy tym z ikonami sceny jak Noel Gallagher, Billy F. Gibbons, Beck czy Juicy J.

