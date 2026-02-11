The Black Keys wracają z singlem „You Got To Lose” i zapowiadają album „Peaches!”

Zdobywcy GRAMMY®, duet The Black Keys, powracają z nowym singlem „You Got To Lose”, który zapowiada ich nadchodzący album „Peaches!”. Premiera krążka została zaplanowana na 1 maja 2026. Towarzyszący utworowi teledysk wyreżyserował E.J. McLeavey-Fisher, a w klipie zespół występuje podczas niespodziewanego koncertu w legendarnym klubie Hernando’s Hide-A-Way w Memphis.

„Peaches!” – najbardziej naturalny album w historii zespołu

„Peaches!” to czternasta płyta w dorobku The Black Keys, zawierająca 10 utworów pełnych surowej energii i brzmienia charakterystycznego dla zespołu. Wokalista Dan Auerbach opisuje album jako swoje najbardziej naturalne nagrania od debiutu „The Big Come Up” (2002).

Proces powstawania albumu był mocno osobisty – Dan Auerbach opiekował się swoim ojcem, u którego zdiagnozowano raka przełyku. Jak wspomina, muzyka stała się dla niego formą odreagowania i wsparcia emocjonalnego:

„Nie nagrywaliśmy płyty, po prostu jammowaliśmy, robiliśmy coś dla siebie. Powstawało coś pierwotnego – krzyczeliśmy, przechodząc przez trudne chwile. Choroba mojego taty sprawiła, że chciałem po prostu pokrzyczeć.”

Surowe brzmienie i jam sessions

Album został nagrany w partyznackim, kameralnym stylu – muzycy grali razem w tym samym pomieszczeniu, rzadko korzystając z dogrywek. Po raz pierwszy od czasu „Magic Potion” (2006), duet odpowiadał także za miks materiału.

„Wszystko rejestrowaliśmy na żywo, bez rozdzielania instrumentów, nawet wokalu. Czasem źle znaczy dobrze – udało nam się uzyskać surowe, brudne brzmienie” – mówi Patrick Carney, perkusista zespołu.

Inspiracje i powrót do korzeni

Wiele utworów na „Peaches!” wywodzi się z pasji Dana i Patricka do kolekcjonowania płyt winylowych. Obaj organizowali tzw. Record Hang DJ-set, podczas których grali ulubione „czterdziestki piątki” na żywo.

Okładkę albumu wykonał kultowy William Eggleston, natomiast projekt graficzny przygotował Michael Carney, brat Patricka. Album będzie dostępny w formatach: winyl, CD, kaseta i cyfrowo.

Tracklista „Peaches!”:

Where There’s Smoke, There’s Fire Stop Arguing Over Me Who’s Been Foolin’ You It’s a Dream Tomorrow Night You Got To Lose Tell Me You Love Me She Does It Right Fireman Ring the Bell Nobody But You Baby

20 lat sukcesów i nagród GRAMMY®

The Black Keys, tworzeni przez Dana Auerbacha (wokal, gitara) i Patricka Carneya (perkusja), zdobyli ponad 5 nagród GRAMMY®, sprzedali ponad 10 milionów płyt i zagrali niezliczone wyprzedane koncerty. W dorobku mają albumy takie jak:

„Thickfreakness” (2003)

„Magic Potion” (2006)

„Attack & Release” (2008)

„Brothers” (2010) – podwójna platyna, GRAMMY® za Najlepszy album alternatywny, hit „Tighten Up”

„El Camino” (2011) – podwójna platyna, trzy nagrody GRAMMY®

„Turn Blue” (2014) – złoty longplay, top 10 Billboard 200

„No Rain, No Flowers” (2025) – 13. album studyjny, nominacja do GRAMMY® w kategorii Producent roku

The Black Keys pozostają wierni swojemu stylowi, łącząc surowe brzmienie, jam sessions i rockowe rytmy, współpracując przy tym z ikonami sceny jak Noel Gallagher, Billy F. Gibbons, Beck czy Juicy J.